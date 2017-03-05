مقصورة إنفينيتي QX50 المستقبلية تتحدى المفاهيم التقليدية لتصاميم السيارات الداخلية





عرضت إنفينيتي ضمن معرض السيارات الدولي بأميركا الشمالية 2017 سيارتها QX50 المستقبلية والذي يجسد يعرض رؤية إنفينيتي للجيل القادم من سيارات الكروس أوفر الفاخرة متوسطة الحجم.



يظهر العرض كيفية تكييف تصميم QX 2016 الرياضي الملهم للطراز المتوقع إنتاجه في المستقبل حيث يوضح مفهوم QX50 بثقة لغة التصميم لدى إنفينيتي في هيئة قوية لا تخلو من الأناقة.



تجمع المقصورة الأمامية ما بين الخطوط القوية والسطح الانسيابي والكافية لتعزيز المفهوم الديناميكي والعملي لطراز كروس أوفر.



كما تم تصميم الأشكال العضوية للمقصورة التي تتمحور معظم مزاياها حول السائق بينما تم توجيه العديد من المزايا الأخرى لراحة الركاب في انسجام رائع مع الشكل الخارجي للسيارة.



ويعكس المزيج بين التصاميم الداخلية التقدمية، والحرفية الحديثة مفهوم QX50 ورغبة إنفينيتي في تحدي الأساليب التقليدية للتصميم الداخلي المتميزة.

وكركيزة أساسية في استراتيجية إنفينيتي لتطوير جميع أنظمة الدفع الذاتي في المستقبل، تضمن الشركة احتفاظ السائق بكامل السيطرة النهائية على السيارة - تمشيا مع تركيزها وتوجهها الدائم بضرورة إشراك السائق في الحدث.



وعلاوة على ذلك، فإن مفهوم QX50 يوضح التطبيق المحتمل الضغط المتغير للمحرك (VC-Turbo)، والذي يقدم للسائقين منصة قوية قابلة للتكيف لتقديم كل من القوة والكفاءة.



والتي توحي بالطفرة الارتقائية لطراز 2016 QX الرياضي الملهم لسيارة كروس أوفر المتوسطة من إنفينيتي.

رولاند كروجر رئيس إنفينيتي، قال: نسعى مع مفهوم QX50 لاستكشاف طرق تتسم بمزيد من العاطفة والشغف لتنفيذ تصميم كروس أوفر بدرجة عالية من الأناقة والفن ضمن القطاع النمطي الحالي غير ملهم.



وفي ظل ازدواجية خصائص الفن البشري مع رفاهية الاستخدام، يلبي مفهوم QX50 التوقعات من الناحية العملية مع مقصورة ومساحة تخزين خلفية فارهة.



وعلاوة على ذلك، ومع تصميم مكيف لاستيعاب أكبر قدر من كفاءة التخزين الممكنة، يعرض مفهوم QX50 قدرة إنفينيتي على تكييف تصاميم السيارات المستقبلية لاستيعاب منصة الدفع المدمجة لمحرك VC-Turbo.

وتحدد QX50 المرحلة المقبلة في قدرة إنفينيتي المتواصلة على تجديد نطاق منتجاتها، حيث تصمم مفاهيمها بقصد إنتاج نسخ متطورة هي أقرب ما يكون إلى مفاهيم فئات Q30، Q60، QX30.

أما التركيز على السائق والاهتمام بالركاب فهما عنصران محوريان لمقصورة السيارة التي تضع أهمية مماثلة لكل من الشكل والوظيفة ومزج التصاميم التقدمية، مع مستويات عالية من الحرفية الحديثة، حيث تستعرض مقصورة QX50 المستقبلية رغبة إنفينيتي في التحدي وإعادة تفسير التفكير التقليدي لسيارات الكروس أوفر فيما يتعلق بالتصميم الداخلي واستخدام المواد والخامات.



وفيما يتعلق بالأخشاب اللماعة والقطاعات البلاستيكية ناعمة الملمس، يتميز QX50 المستقبلية بتطبيق عصري لاستخدام الخشب والجلد ونمط الخياطة، حيث تتم معاملة كل المواد وتطبيقها بطريقة لتأسيس اتجاهات جديدة في التصميم الداخلي لسيارات الكروس أوفر الفاخرة.