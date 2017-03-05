انخفض سعر برميل النفط الكويتي 80 سنتا بنسبة 1.5% ليبلغ 52.01 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.



وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط نهاية الأسبوع مع تراجع الدولار مما شجع المستثمرين على الشراء، لكن الأسواق مازالت قلقة بشأن تخمة المعروض وعدم التزام روسيا الكامل باتفاق كبار المنتجين بخفض الإنتاج.



وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 82 سنتا ليصل عند التسوية إلى مستوى 55.90 دولارا، كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72 سنتا ليصل إلى مستوى 53.33 دولارا.



وعزز من المخاوف استمرار زيادة الإنتاج الأميركي من النفط الصخري ووصول عدد منصات الحفر إلى 609 منصات في الأسبوع الأخير وللمرة الأولى منذ أكتوبر 2015.