عبدالله: الصندوق الوطني سيكون مثالاً يحتذى به خلال5 سنوات

الصالح: نهدف إلى سد الفجوة بين شغف الإبداع والتصميم ومجال الأعمال

سيلفرمان: مستعدون لتقديم المساعدة لرواد الأعمال





عبدالرحمن خالد

أطلقت مؤسسة «yourAOK» منتدى «Benchmark» للسنة الرابعة على التوالي والذي أقيم خلال يومي 3 و4 مارس حاملا أهدافه بتنويع الاقتصاد المحلي وترسيخ مفهوم ريادة الأعمال في المجالات الإبداعية.

ويستضيف المنتدى هذا العام مبدعين ومصممين وروادا في الأعمال من الكويت والشرق الأوسط في دار الآثار الإسلامية في منطقة اليرموك، حيث سيتضمن المنتدى جلسات حوارية ومعرضا لأعمال المشاركين واستشارات مهنية يقدمها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة الى حضور السفير الاميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان.

ويعد «Benchmark» أول منتدى غير ربحي لريادة الأعمال في المجالات الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقته مؤسسة «yourAOK» التي تهدف بدورها إلى تمكين المصممين والمهنيين في القطاعات الإبداعية عبر التفاعل مع الجمهور وتقديم منتجاتهم وخدماتهم من خلال منصة تواصل تمزج ما بين الإبداع وقطاع الأعمال.

من جانبه، ذكر المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة محمد عبدالله ان الصندوق يعمل على تدريب الشباب على ريادة الأعمال وتوفير التمويل والاحتضان لهم، لافتا الى ان الصندوق يشجع المبادرين على تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر خلق بيئة عمل مناسبة لهم بالربط مع الجهات الاخرى.



وتوقع عبدالله ان «الصندوق» سيضرب به المثل عالميا بعد 5 سنوات بما يحققه من انجازات في الوقت الحالي، موضحا انه سباق دائما في تطوير بيئة العمل الخاصة به والتي تشهد نموا وتوسعا يوما بعد يوم.

وبدورها، قالت مؤسسة «yourAOK»، ربى الصالح: «نهدف في yourAOK إلى سد الفجوة ما بين شغف الإبداع والتصميم ومجال الأعمال عبر خلقنا منصة متكاملة توفر المساندة والموارد الأساسية التي يحتاج لها المبدعين في الكويت والعالم العربي ليواصلوا في الإبداع والعمل في المجال الذي يلهمهم.



وجاء منتدى Benchmark ليكمل هذه المسيرة الداعمة من خلال زيادة الوعي عن دور ريادة الأعمال في المجالات الإبداعية في ترسيخ ثقافية الإبداع ودعم الاقتصادات والمساهمة تنوعها في الكويت والمنطقة».

وتدير مؤسسة «yourAOK» أيضا موقعا إلكترونيا يمكن المبدعين من التواصل مع جمهورهم وبيع منتجاتهم وخدماتهم، ذلك بالإضافة إلى مجلة «Pages» التي يتم توزيعها في ثلاث دول في المنطقة، والتي تبرز المبدعين والمصممين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

من ناحيته، قال سيلفرمان انه جاء الى المنتدى لمشاهدة التواصل الجيد بين رواد الاعمال والتصميم بشكل عام، مضيفا: «نسعى دائما الى دعم المبادرين في الكويت، ونعلم جيدا ان الكويت لديها الطاقات الشبابية الواعدة والمتحمسة».

وأردف قائلا: «نحن مستعدون لتقديم المساعدة لرواد الأعمال عبر مسألة الاحتضان، على سبيل المثال هناك العديد من المؤسسات الاميركية تقدم الاحتضان للمتدربين، بالإضافة الى ذلك فإن العديد من الكويتيين درسوا في أميركا».

وينضم إلى المنتدى هذا العام عدد من الرواد في المجالات الإبداعية وريادة الأعمال الهادفة، منهم مهندسة الديكور فرح الحميضي، والمهندسة المعمارية ومصممة المجوهرات أبرار الإبراهيم، وصاحبة شركة «نوفمبر» بيبي حيات، والمهندس المعماري عبدالعزيز الحميضي، ومؤسس «نبته» علي العوضي، والمهندس المعماري والفنان عبدالله العوضي، وصاحب شركة «ساموفار للسجاد والأثاث» حيدر الهندي، والمصممة كوثر الصفار، وصاحب علامة «ريتشاردز كوفي» جراح البلوشي، والمخرج والمنتج يعرب بورحمة، وصاحب شركة Cubicle محمد القطان، ومؤسس موقع Sajilni.com كريم سماكيه.