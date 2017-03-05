قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جانيت يلين إن خطط المجلس الخاصة برفع أسعار الفائدة تتجاوب إلى حد كبير مع البيانات الاقتصادية الأميركية ولا يتم تكييفها مع أي خطط قد تتبناها أو لا تتبناها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وكانت احتمالات رفع الفائدة في مارس قد زادت بالفعل إلى نحو 80% قبل كلمة يلين بعد تصريحات أخرى تصب في ذلك الاتجاه من وليام دادلي رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، وجون وليامز رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو.

وقالت يلين «عند هذه النقطة هناك قدر كبير من الضبابية بشأن ما التغييرات التي ستحدث في السياسة.. يجب أن نتحلى بالصبر حتى نرى ما سيحدث».



وأضافت يلين ان التصريحات التي تشير إلى زيادة في سعر الفائدة في مارس والمزيد من الزيادات هذا العام تعكس «التطور الملائم في السياسة (النقدية) استنادا إلى الاتجاه الذي ترونه في اقتصادنا الآن.. لن يكون هناك شيء... يأتي استجابة لسياسة وشيكة».