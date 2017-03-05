توقع تقرير الشال الاقتصادي أن يبلغ العجز الفعلي نحو 5 مليارات دينار وفقا لتطورات أسعار النفط خلال الشهر الأخير من السنة المالية الحالية، ويخفضه أي اقتطاع من النفقات المقدرة في الموازنة عند مراجعة النفقات الفعلية في الحساب الختامي، مع استمرار السنة المالية الحالية في تحقيق عجز حقيقي ومتصل وللسنة المالية الثانية على التوالي، حيث يتوقع له أن يستقر بين 4 و5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي.



ورأى التقرير انه بانتهاء فبراير 2017، واصلت أسعار النفط تماسكها، حول الـ 50 دولارا للبرميل، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، نحو 52.4 دولارا. وعليه، فقد بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلال 11 شهرا من السنة المالية الحالية 2016/2017، نحو 44.3 دولارا.



وهو أعلى بنحو 9.3 دولارات للبرميل، أي بما نسبته 26.6%، عن السعر الافتراضي المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 35 دولارا للبرميل، وكانت السنة المالية الفائتة 2015/2016، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر، بلغ نحو 42.7 دولارا، أي ان معدل سعر برميل النفط الكويتي لما مضى من السنة المالية الحالية أعلى بنحو 3.7% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.ويفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية في فبراير، بما قيمته نحو 900 مليون دينار، وعليه يفترض أن تكون قد حققت إيرادات نفطية حتى نهاية فبراير (11 شهرا) نحو 11.3 مليار دينار.



وإذا افترضنا ثبات مستوى الإنتاج والأسعار على حاليهما، فستبلغ الإيرادات النفطية المتوقعة، نحو 12.3 مليار دينار، أي أعلى بما نسبته نحو 43% عن قيمة الإيرادات النفطية المقدرة في الموازنة، للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 8.6 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة الإيرادات المتوقعة، خلال السنة المالية الحالية بكاملها نحو 13.9 مليار دينار.



ولو تحقق ذلك، وبافتراض صرف كل المقدر بالموازنة والبالغ نحو 18.9 مليار دينار، ومن دون اقتطاع ما يرحل لاحتياطي الأجيال القادمة لأنه أمر لا معنى له في حالة تحقق عجز يمول من الاحتياطي العام أو بالاقتراض بضمان احتياطي الأجيال القادمة، فإن العجز الفعلي قد يبلغ نحو 5 مليارات دينار، وفي كل الأحوال، ستستمر السنة المالية الحالية بتحقيق عجز حقيقي ومتصل مع توقعات أن يستقر بين 4 و5 مليارات دينار عند صدور الحساب الختامي.

السوق الكويتي ثاني أكبر الخاسرين خليجياً في فبراير

قال تقرير الشال انه بانتهاء فبراير، مازالت الغلبة للأداء الموجب لأسواق العينة، حيث حقق 11 سوقا أداء موجبا، بينما حققت 3 أسواق أداء سالبا، بينما كان أداء يناير موجبا لـ 9 أسواق، وسالبا لـ 5 منها.



وحصيلة أداء أول شهرين من السنة الحالية كانت 11 سوقا في المنطقة الموجبة و3 أسواق في المنطقة السالبة.

وكان السوق الأميركي أكبر الرابحين في فبراير، حيث حقق مكاسب في شهر واحد بحدود 4.9% ليستمر في كسر أرقامه القياسية، معظم الدعم له يأتي من وعود الرئيس ترامب بسياسات مالية توسعية، أي زيادة الإنفاق العام مع خفض الضرائب، رغم تحذير الفيدرالي -المركزي- الأميركي بالبدء مبكرا في سياسات نقدية انكماشية، أي تعجيل زيادة أسعار الفائدة.



وثاني أكبر الرابحين كان السوق الهندي، وهو بلد بات يحقق أعلى معدلات النمو الاقتصادي للاقتصادات الناشئة، وثالث أكبر الرابحين هو السوق البحريني.

وجاء ترتيب أكبر الرابحين في أول شهرين من العام الحالي، مختلفا قليلا، فإذا استثنينا مكاسب مؤشر الكويت السعري البالغة في شهرين نحو 18% لأنه مؤشر قياس خاطئ، يظل أكبر الرابحين هو السوق الكويتي الذي حقق مؤشره الوزني مكاسب بنحو 11.6% رغم خسائر فبراير، يليه سوق البحرين بمكاسب بنحو 10.6%، ثم السوق الهندي بمكاسب بنحو 8%.

وكان السوق السعودي أكبر الخاسرين في فبراير، حيث فقد مؤشره نحو 1.8% استمرارا لخسائر يناير، وكان ثاني أكبر الخاسرين السوق الكويتي الذي فقد مؤشره الوزني نحو 0.8%، وثالث الخاسرين سوق دبي الذي فقد مؤشره نحو -0.3%، أي أن الأسواق الثلاثة الخاسرة في شهر فبراير كلها من إقليم الخليج.

وكانت حصيلة الأسواق في المنطقة السالبة منذ بداية العام خسائر بحدود 3.3% للسوق السعودي ليحتل قاع المنطقة السالبة، ثم السوق الفرنسي وسوق مسقط ثاني وثالث المنطقة السالبة، وإن بخسائر طفيفة جدا وبحدود 0.1% للسوق الفرنسي و0.05% لسوق مسقط.

والقراءة في أداء أول شهرين من العام الحالي لا تصل بنا إلى خلاصة منطقية، فالسوق الكويتي في صدارة الرابحين، والسوق السعودي في قاع المنطقة السالبة، وباقي أسواق إقليم الخليج وتلك المتقدمة، متداخلة في الأداء ما بينهما.



وأكثر الأسواق المتأثرة افتراضا بسياسات الإدارة الأميركية الجديدة، متقاربة في ترتيب الأداء، فالسوق الأميركي خامسا في الأداء الموجب، يليه مباشرة وسادسا السوق الصيني، ثم الألماني سابعا، بينما الياباني والفرنسي ضمن المراتب الأربعة الأخيرة.



ذلك في تقديرنا يعكس حالة من غياب القدرة لدى المتعاملين على الوعي باحتمالات تطورات المتغيرات الكلية، يصاحبها رغبة في أخذ مخاطر لتحقيق مكاسب على المدى القصير.

ولا يبدو أن الأداء سيكون مختلفا في مارس، فخطاب نهاية الشهر الفائت للرئيس الأميركي كان مختلفا وباتجاه التهدئة، رغم ترديده لوعود الحملة الانتخابية، لذلك من المرجح أن يكون الاتجاه في مارس هو غلبة الأداء الموجب لمعظم الأسواق، ولكن، من دون مكاسب كبيرة للرابحة، أو خسائر كبيرة لتلك الأسواق الخاسرة.

مليارا دينار سيولة البورصة في شهرين

أشار تقرير الشال الى ان أداء فبراير كان أقل نشاطا من أداء يناير 2017، إذ انخفضت كل من مؤشرات القيمة والكمية وعدد الصفقات المبرمة وقيمة المؤشر العام (الشال). وبلغت سيولة البورصة في فبراير الماضي نحو 866.4 مليون دينار، ليصل حجم سيولة البورصة في شهرين إلى نحو 2.05 مليار دينار، أو 71.4% من مجمل سيولة 2016. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي 50 مليون دينار، منخفضا بنحو 7.1% عن المعدل اليومي لشهر يناير 2017. بينما ارتفع بشدة وبنحو 4.3 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2016، ونحو 3.1 أضعاف مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لعام 2015. ومازالت توجهات السيولة منذ بداية العام، تشير إلى ان نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 3.1% فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بـ 0.2% فقط من تلك السيولة، و6 شركات من دون أي تداول.

أما الشركات السائلة، فقد حصلت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ 2% فقط من قيمة الشركات المدرجة، على 22.3% من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير مازال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات لا قيمة لها، وتلك حالة مرضية.



أما توزيع السيولة على فئات الشركات الأربعة، فكان كالتالي:

الأعلى سيولة: ساهمت 18 شركة مدرجة 44.5% من القيمة السوقية للبورصة، بينما استحوذت على 53.3% من سيولة البورصة، كان ضمنها 12 شركة كبيرة، ساهمت 43.6% من قيمة البورصة، وكان نصيبها 77% من سيولة تلك الفئة، و6 شركات صغيرة استحوذت على 23% من سيولة تلك الفئة، قيمتها السوقية 0.9% فقط من قيمة كل شركات البورصة، وبينما حظيت شركات كبيرة بسيولة عالية تستحقها، مازال الانحراف كبيرا تجاه شركات صغيرة، وهو أمر لابد من مراقبته.

الأعلى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة 70.6% من قيمة البورصة، واستحوذت على 31.9% من سيولتها، ولكن، ضمنها كان انحراف السيولة بائن لصالح 10 شركات، حيث حظيت 91.5% من سيولة تلك الفئة، تاركة 8.5% من سيولة الفئة لـ 8 شركات كبيرة أخرى.

الأدنى قيمة سوقية: وساهمت تلك الفئة بنحو 0.3% من قيمة البورصة، إلا أنها استحوذت على 2.9% من سيولة البورصة، وضمنها حازت 6 شركات على 96.2% من سيولة تلك الفئة، بينما لم تحظ 12 شركة صغيرة أخرى سوى 3.8% فقط من سيولة الفئة، ذلك الانحراف في السيولة ضمن الفئة، يوحي بارتفاع شديد لجرعة المضاربة على بعض شركاتها.

سيولة قطاعات البورصة: في البورصة 5 قطاعات نشطة، تسهم بنحو 87% من قيمتها، وحازت 91.3% من السيولة، بما يوحي بتناسق بين السيولة وثقل تلك القطاعات في قيمة البورصة.

ولكن، ضمن تلك القطاعات كان هناك انحراف في توجهات السيولة، فقطاع الخدمات المالية حاز 26.3% من سيولة البورصة، بما يعادل 2.6 ضعف مساهمته في قيمتها، والقطاع العقاري حاز 21.4% من سيولة البورصة وبما يعادل 2.7 ضعف مساهمته في قيمتها، وهما قطاعا مضاربة. بينما حاز قطاع البنوك 21.9% من سيولة البورصة، أي بما يوازي 45.5% فقط من مساهمته في قيمتها، أي أن نصيبه من السيولة أقل من نصف مساهمته في القيمة، وقطاع البنوك الأكثر انضباطا وملاءة والأكثر استفادة من ارتفاع أسعار الأصول. أما باقي القطاعات السبعة، سائلة وغير سائلة، كلها حازت من السيولة نسبا مقاربة لمساهمتها في قيمة البورصة.

«بيان»: 1.4 مليار دينار أرباح 70 شركة مدرجة

قال تقرير إدارة الدراسات والبحوث في شركة بيان للاستثمار ان عدد الشركات المدرجة في البورصة التي أعلنت عن بياناتها المالية لعام 2016 حتى نهاية الأسبوع الماضي وصل إلى حوالي 70 شركة، وذلك من أصل 179 شركة مدرجة في السوق الرسمي، محققة ما يقارب 1.46 مليار دينار أرباحا صافية بارتفاع 10.01% عن نتائج هذه الشركات في 2015 التي بلغت 1.33 مليار دينار تقريبا.



هذا وبلغ عدد الشركات التي سجلت نموا في ربحية أسهمها 40 شركة، في حين سجلت 28 شركة تراجعا في ربحية أسهمها، فيما تكبدت 8 شركات لخسائر. وأوضح التقرير أن بورصة الكويت خسرت ما يقرب من 170 مليون دينار من قيمتها الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي، أي ما نسبته 0.60% بالمقارنة مع إقفالات الأسبوع قبل الماضي، فيما تقلصت نسبة مكاسبها منذ بداية السنة لتصل إلى 11.02%، مقارنة بمستواها في نهاية 2016 حيث كانت 25.41 مليار دينار.

وعلى الصعيد الاقتصادي، ذكر التقرير أن لجنة الميزانيات والحسابات الختامية ناقشت خلال الأسبوع الماضي الإطار العام للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2017/2018.



وقال رئيس اللجنة إن الإيرادات العامة بالميزانية قد قدرت بـ13 مليار دينار تقريبا وبزيادة 30% عن الميزانية السابقة، حيث جاءت هذه الزيادة نتيجة التحسن النسبي الذي شهدته أسعار النفط في الفترة الأخيرة، فيما قدرت المصروفات بالميزانية بـ19.9 مليار دينار تقريبا، وبزيادة 5% عن ميزانية السنة المالية السابقة، وبذلك قدر عجز الميزانية بما يقارب 7.9 مليارات دينار.



واضاف التقرير أن اندلاع أزمة تراجع أسعار النفط ووصولها إلى مستويات متدنية خلال السنوات الأخيرة كان السبب الرئيسي في تراجع إيرادات الميزانية العامة للدولة التي تعتمد في شكل شبه كلي على إيرادات النفط، وبعد الإعلان عن تحقيق ميزانية الدولة للعجز المالي بداية من ميزانية السنة المالية 2015/2016 للمرة الأولى منذ 16 عاما، قامت الحكومة ببعض الإجراءات التي من شأنها تقليل هذا العجز كرفع أسعار الوقود وبعض المشتقات البترولية، وغيرها من الإجراءات غير الكافية لسد هذا العجز، حيث مازالت ميزانية الدولة تسجل عجزا للسنة الثالثة على التوالي.



لذلك فعلى الحكومة أن تتخذ تدابير أكثر فاعلية لسد هذا العجز وأن تعمل فورا على خلق مصادر دخل إضافية بجوار إيرادات النفط تسهم في زيادة الإيرادات العامة للدولة وتساعد على سد عجز الميزانية وتقليل اعتمادها على الإيرادات النفطية، هذا بالإضافة إلى ضرورة ترشيد المصروفات ومعالجة مواطن الهدر في الميزانية، والتحول نحو تخصيص كثير من الخدمات والمؤسسات الحكومية وإقامة مشروعات تنموية حقيقية وإسناد تنفيذها وإدارتها للقطاع الخاص.