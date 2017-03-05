محمود عيسى

استهلت اسواق المشاريع في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2017 بتسجيل أسوأ بداية لعام من خلال مدة تزيد على عقد في ظل هبوط ترسيات العقود في شهري يناير وفبراير بصورة حادة، فيما سجل متوسط التداول المتوسط لفترة ستة أشهر مستوى قياسيا منخفضا ايضا.

وفي سياق استعراضها لقائمة اكبر 20 مشروعا تمت ترسيتها خلال شهري يناير وفبراير من 2017، قالت ميد بروجكتس التي تتبع نشاطات المشاريع في المنطقة ان الكويت استحوذت على 3 مشروعات كلها في القطاع النفطي: الاول في المركز التاسع وهو عبارة خدمات نفطية بقيمة 242 مليون دولار، والثاني في المركز العاشر بقيمة 238 مليون دولار، اما العقد الثالث والذي جاء في المركز الرابع عشر فتبلغ قيمته 195 مليون دولار ويتعلق بأعمال خدمات معالجة المياه في مراكز تجميع النفط التابعة لشركة نفط الكويت.

ووفقا للبيانات التي جمعتها ميد بروجكتس، فان قيمة العقود الجديدة التي أرسيت في المنطقة خلال شهري يناير وفبراير بلغت 11.3 مليار دولار منخفضة بنسبة تزيد على 50% عن تلك التي تمت ترسيتها خلال شهري يناير وفبراير 2016.