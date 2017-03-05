محمود عيسى

قالت محطة بلومبيرغ الاخبارية ان شركة كويت انيرجي تخطط لطرح عام أولي في لندن قد تصل بموجبه قيمة الاصول والنشاطات التابعة للشركة في مضمار التنقيب عن النفط والغاز الى نحو مليار دولار، وفقا لمصادر مطلعة.

واضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لسرية المعلومات ان شركة الطاقة المستقلة التي تملك أصولا في عمان ومصر والعراق واليمن، تعكف على العمل مع بنك أوف أميركا كورب.



وقال احد هذه المصادر ان الشركة تعمل ايضا مع شركة نوميس كورب التي سيكون لها دور في عملية الاكتتاب المحتمل، مضيفا ان الادراج قد يتم في النصف الأول من العام الحالي، على الرغم من عدم اتخاذ قرارات نهائية حتى الان.

وأضافت المحطة ان شركة كويت انيرجي كانت تعمل مع بنك اوف اميركا لاستكشاف الخيارات مع مجموعات معنية بالصناعة النفطية، او بيع حصة من نشاطاتها حسب المصادر المطلعة التي تحدثت اليها المحطة في يناير الماضي، وان الخيارات شملت أيضا اصدار ايصالات ايداع عالمية.

وأوضحت أن الشركة سجلت خسائر صافية بلغت 62.4 مليون دولار في عام 2015، مقارنة مع أرباح قيمتها 42.7 مليون دولار في عام 2014، وفقا للنتائج المالية السنوية للشركة.

وانتهت المحطة الى القول بان عدد شركات النفط والغاز التي تطرح نفسها للاكتتاب العام قد تراجع في الآونة الاخيرة بعد ان تهاوت اسعار النفط في عام 2014، وكان اخر طرح اولي عام قد جرى في بورصة لندن من قبل شركة سيبلات النيجيرية للتنقيب عن النفط والغاز، والذي بلغت عائداته اكثر من 500 مليون دولار في العام المذكور.