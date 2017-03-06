سوق تشارك السيارات سيصل إلى نحو 30 مليار دولار بحلول العام 2020 عالمياً





أعلنت مجموعة زين عن تأسيس مشروع مشترك مع شركةYOYO driveyoyo.com الرائدة في مجالات التكنولوجيا الناشئة في تركيا، والمتخصصة في قطاع تشارك السيارات، وذلك بهدف جلب خدمات تشارك السيارات إلى السوق البحرينية كبداية، ثم نشرها إلى بقية أسواق تواجدها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضحت المجموعة خلال فعاليات الإعلان عن الاتفاقية المشتركة مع شركة «YOYO»، التي جاءت على هامش أعمال المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة MWC 2017 المقام حاليا في برشلونة، أن هذا المشروع يدفع سوق تشارك السيارات في المنطقة نحو خدمات جديدة مبتكرة، حيث تتمتع مثل هذه النوعية من الخدمات بإقبال كبير، ومن المتوقع لها أن تحرز نموا كبيرا مع تبني المزيد من الخدمات الرقمية.

وكشفت زين في بيان صحافي ان الاتفاق المشترك سيوفر حلولا عملية لملكية السيارة، وسيقدم تجربة قيادة بدون مواجهة التكاليف المتعلقة بالشراء، التأمين، والصيانة، حيث ستعتمد هذه الخدمة التي ستشهدها السوق البحرينية على منصة تقنية حديثة، توفر خيارات لعمليات الحجز الفوري، والمركبات للإيجار حسب الطلب.

وتقدم شركة «YOYO» خدمات تشارك المركبات، عبر تطبيق خاص على الأجهزة الذكية، حيث يستطيع الأعضاء المسجلون فيه ان يقوموا بحجوزاتهم، وأن يستخدموا مركبات وفقا لخياراتهم واحتياجاتهم، حتى ولو لمدة ساعة واحدة أو لأي مدة يريدونها.

والآلية التي تعمل بها شركة «YOYO» ستمكن العميل من أن يختار مركبة من أي موقع في المدينة، حيثما تكون الخدمة متاحة، وأن يحجز تلك المركبة لأي مدة، ومن ثم يتم فتح أقفال أبواب المركبة المستأجرة بواسطة بطاقة عضوية العميل أو حتى من خلال التطبيق النقال، حيث يجد العميل مفاتيح السيارة في داخلها، ويستطيع الأعضاء إعادة مركباتهم المستأجرة إلى أي ساحة انتظار سيارات أخرى، ويتركونها هناك بعد إقفال أبوابها من خلال هواتفهم الذكية.

ووفقا للتوقعات البحثية في قطاع تشارك السيارات، فإنه من المنتظر أن ينمو إجمالي قيمة سوق تشارك السيارات عالميا إلى نحو 30 مليار دولار أميركي في العام 2020، وهو الأمر الذي سيحقق نبوءة الرئيس التنفيذي لشركة فورد بيل فورد - أحد احفاد هنري فورد - والتي كان نصها «إن مستقبل النقل سيكون خليطا من الأشياء مثل تشارك السيارات، والنقل العام، والملكية الخاصة للسيارات».

وقال الرئيس التنفيذي في مجموعة زين سكوت جيجنهايمر في تعليقه على هذا الاتفاق المشترك: نحن متحمسون إزاء تقديم نماذج أعمال جديدة إلى منصة عملياتنا، وإلى أسواق المنطقة بشكل عام، ونتطلع من خلال هذا التعاون المشترك إلى أن يحصل عملاؤنا في مملكة البحرين على أول تجربة قيادة ممتعة مع هذه الخدمة الجديدة.

وأضاف جيجنهايمر قائلا: هذا الاتفاق المشترك سيقدم حلولا عملية لجعل حياة الناس أسهل، وفي الوقت ذاته سيكون له تأثير اجتماعي إيجابي على قضايا مثل تلوث الهواء والاختناقات المرورية، ونحن لدينا فعليا اتفاقية ناجحة سارية حاليا مع شركة UBER، ونؤمن بأن هذه الاتفاقية الجديدة مع YOYO تتمتع بالسمات التي تجعل الإقبال عليها سريعا في أسواقنا، وحتى خارجها.

من ناحيته، قال المدير العام في شركة زين البحرين محمد زين العابدين: تلتزم شركة زين البحرين بتزويد عملائها بأحدث المنتجات، والخدمات المبتكرة، وهذه الاتفاقية ستعزز من قائمة الشركة في مجال الخدمات الرقمية، والسوق البحرينية من الأسواق المتطورة في خدمات الاتصالات المتنقلة، ولذا نتوقع أن تجد خدمة تشارك السيارات إقبالا عند طرحها رسميا لدى العملاء.

من جانبه، قال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في شركة YOYO بيركمان كافوسوغلو: نؤمن بأن القوة الدافعة لخدمات تشارك السيارات تكتسب مزيدا من التسارع طوال الوقت، وبالنسبة لنا فإن هذا يمثل فرصة مثالية لكي نتوسع في أسواق جديدة مثل أسواق منطقة الشرق الأوسط.