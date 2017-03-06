الجائزة أتت تقديراً لرؤيته وإنجازاته وإسهاماته المتميزة في تطوير الصناعة المصرفية





كشفت مجلة «إيميا فاينانس» (EMEA Finance)، المجلة الدولية المتخصصة في الشؤون المصرفية ومقرها لندن، عن اختيار الخبير المصرفي العربي البارز عادل اللبان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة البنك الأهلي المتحد، كأفضل رئيس تنفيذي في القطاع المصرفي على مستوى الشرق الأوسط لعام 2016، وذلك تقديرا لرؤيته وإنجازاته وإسهاماته المتميزة على مدى سنوات في تطوير الصناعة المصرفية في المنطقة والارتقاء بها.

تم الإعلان عن ذلك في حفل الجوائز المصرفية السنوي الذي أقامته المجلة في دبي وشهد تكريم اللبان حضور عدد كبير من الشخصيات المالية والمصرفية والاقتصادية من مختلف دول المنطقة.

وفي معرض تعليقها على اختيار عادل اللبان لهذه الجائزة، صرحت مجلة EMEA Finance التي تتخصص في تغطية التطورات المالية والمصرفية في أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: نحتفي هذا العام بسيرة مهنية لامعة لمصرفي واقتصادي قدير، وقيادي مخضرم من الطراز الأول، ورجل رؤية وصاحب خبرة وصانع إنجاز في إنشاء وتطوير مؤسسات مالية ناجحة كبرى، سواء لدوره المشهود في تأسيس البنك الأهلي المتحد ورسم سياسة نموه وانتشاره وإدارة دفة انطلاقته التوسعية الكبرى ليصبح اليوم من بين أهم البنوك الإقليمية في المنطقة ومن أبرزها كفاءة ونجاحا، أو خلال توليه مسؤولية الإدارة التنفيذية للبنك التجاري الدولي على مدى عشر سنوات وقيادة تحوله خلالها إلى أكثر البنوك ربحية في مصر وأكبر بنوك القطاع الخاص فيها، ويسعدنا جميعا في لجنة تحكيم جوائز المجلة أن نكرم هذه الشخصية المصرفية المرموقة التي هي محل احترام وتقدير على المستويين الإقليمي والدولي.

ولدى تسلمه الجائزة، ألقى اللبان كلمة قصيرة قال فيها: لا يسعني إلا أن أعرب عن امتناني وشكري للقائمين على هذه الدورية العالمية على هذه الثقة وهذا التقدير الذي أتلقاه باسم أكثر من 4000 زميل وزميلة في فريق عمل مجموعة البنك الأهلي المتحد الإقليمية الذين أتشرف بالعمل معهم، حيث دأبنا جميعا السعي الحثيث لبناء مؤسسة مصرفية إقليمية قوية متعددة الأسواق والقدرات، ترتكز على مقومات صلبة ومستدامة من وضوح الرؤية وحرفية الأداء، وتشكل نموذجا ناجحا للعمل المؤسسي المحترف المستند إلى العمل الجاد والتخطيط الدقيق والالتزام المهني الكامل في النهوض بالمسؤوليات والتطلعات المعلقة علينا من قبل عملائنا ومساهمينا والمجتمعات التي نعمل فيها.

يذكر أن السيد اللبان قد تلقى على مدار مسيرته المهنية العديد من الجوائز والألقاب المرموقة، ومنها: «جائـزة الإسهامات المتميزة في العمل المصرفي العربي لعام 2015» من جمعية المصرفيين العرب في المملكة المتحدة، وجائزة «الإسهام المتميز في تطوير القطاع المصرفي في الشرق الأوسط لعام 2011» من مجلة يوروموني الدولية، وجائزة «الشخصية المصرفية العربية لعام 2009» من اتحاد المصارف العربية، كما أن البنك الأهلي المتحد قد نال تحت قيادته أعلى الجوائز الإقليمية من كبرى المجلات الدولية، حيث كان أحدثها الإعلان في ديسمبر 2016 عن فوزه للمرة الثانية بجائزة «أفضل بنك في الشرق الأوسط» من مجلة «ذي بانكر» المجلة المصرفية التابعة لمجموعة الفاينانشال تايمز البريطانية.