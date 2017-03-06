«هواوي» تطلق العديد من الحلول العالمية لتوظيف «5G» في خدمة الأعمال التجارية





على هامش مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف النقالة 2017 في المدينة الإسبانية برشلونة، أكدت شركة «هواوي»، الرائدة عالميا في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، على أهمية توظيف الابتكارات المطروحة في شتى القطاعات لتسريع مسيرة ابتكارات شبكة الجيل الخامس (5G).

كما شهد المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة انطلاق فعاليات القمة العالمية لمبادرة التقسيم الزمني لشبكة التطور طويل الأمد (GTI) التي استمرت ليوم واحد وقامت «هواوي» خلالها باستعراض رؤيتها عن النظام الإيكولوجي الشامل المشترك والذي من شأنه أن يدعم الابتكار ويشجع على طرح تقنيات شبكة الجيل الخامس (5G) بشكل أسرع ضمن الأسواق.



وبعد أن نجحت أبرز الشركات المؤثرة عالميا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات في تسليط الضوء على أهمية توحيد الصفوف لطرح ابتكارات شبكة الجيل الخامس (5G)، جاءت القمة العالمية لمبادرة التقسيم الزمني لشبكة التطور طويل الأمد (GTI) لتستعرض مراحل تطور شبكة الجيل الرابع (4G) وخطة الارتقاء بشبكة الجيل الخامس (5G) بهدف بناء عالم أكثر تواصلا.

وعن هذه القمة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي بالتناوب في «هواوي» إيريك شو: «لقد ساهمت القمة العالمية لمبادرة التقسيم الزمني لشبكة التطور طويل الأمد (GTI) بدور فاعل في إطلاق شبكة الجيل الرابع (4G) خلال السنوات الماضية، ونتأمل جميعا أن تسهم بدور أكثر فاعلية في تطوير شبكة الجيل الخامس (5G).



ويحق لنا اليوم أن نفخر بما حققناه من إنجازات في الماضي وعلينا أن نواصل العمل معا لنتمكن من إطلاق شبكة الجيل الخامس (5G) التي تمتاز بالقوة والاستمرارية.



حينها فقط ستعود شبكة الجيل الخامس (5G) بالمزيد من الإيرادات على المستثمرين».

وفي ضوء مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة، أعلنت «هواوي» عن إطلاق العديد من الحلول العالمية لتوظيف شبكة الجيل الخامس (5G) في خدمة الأعمال التجارية والمعروفة باسم «سيرفيس أورينتد كور 2.0». وتأتي هذه الحلول لتوفر شبكات الاتصالات إلى عدد من الأجهزة ولتسهم في تقديم الخدمات القائمة على الطلب بما يسهم في خدمة أهم القطاعات في العالم.



كما كشفت «هواوي» في اليوم الأول للمؤتمر عن حلول البني التحتية للوظائف الافتراضية للشبكة (NFVI) والتي توفر نطاق ترددي عالي للشبكة عبر جهاز استقبال من نوع 100GE وبزمن وصول أقل وأداء عالي إلى مشغلي الاتصالات.

ومن خلال توحيد صفوف العمل مع تشاينا موبايل، كشفت «هواوي» أيضا عن عدد من أحدث الابتكارات المتعلقة بتوفير الاتصال المزدوج لشبكة الجيل الخامس (5G) وقدمت نماذج من الواقع المعزز والواقع الافتراضي بهدف شرح الإمكانيات المتاحة أمام المستخدم والمتمثلة في سرعة 22 غيغابايت في الثانية وزمن وصول لا يزيد على 0.5 ميللي من الثانية. وتعد هذه الابتكارات ثمرة للتعاون المشترك بين تشاينا موبايل و«هواوي» وهو التعاون الأهم من نوعه لدعم أبحاث تطوير شبكة الجيل الخامس (5G).

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر طرح «هواوي» لحلول «لامب سايت 3.0» الخاصة باستخدام الشبكة المتنقلة ذات النطاق العريض ضمن المباني بهدف تطوير تجربة الاستخدام الداخلي لهذه الشبكة التي تسهم بحوالي 80% من استخدام الشبكة المتنقلة في يومنا هذا.

ومع انطلاق اليوم الثالث من المؤتمر العالمي للهواتف المتحركة، تعاونت «هواوي» مع فودافون بدعم من علامة أودي لاستضافة المعرض الأوروبي الأول لاستخدام التقنيات المتحركة في توفير شبكات الاتصالات بين السيارات والأفراد والبنى التحتية لشبكة الطرق.



وتم إطلاق هذه التقنية الجديدة تحت اسم «الشبكة المتنقلة من السيارة لكل شيء» (C-V2X) بحضور الضيوف المدعوين لمشاهدة العرض المباشر الذي أقيم في حلبة دي كاتلونيا أو حلبة برشلونة المشهورة عالميا.

كما تخلل اليوم الثالث أيضا إعلان تشاينا موبايل و«رابطة جي إس إم إيه» و«هواوي» عن توحيد صفوفهم معا لوضع معايير تقييم فائدة الوظائف الافتراضية للشبكة «NFV» بالنسبة لقطاع الاتصالات. ويأتي هذا المشروع المشترك ليوحد صفوف العمل وليوفر معايير متطورة وشاملة تتيح لمشغلي الاتصالات إمكانية إجراء أعمال الصيانة للشبكة بكل مرونة وفاعلية.