الشركة قدمت مجموعة من الخدمات التي تركز على العملاء والعروض المميزة





أنهت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين الوكيل المعتمد لسيارات رينو في الكويت، رعايتها الناجحة لفعاليات النسخة الثامنة عشرة من مهرجان «هلا فبراير»، الذي تشهده الكويت سنويا على مدار شهر فبراير، والذي شهد إقامة مجموعة من الأنشطة الترفيهية، بمشاركة كبيرة من المقيمين والزوار من مختلف دول مجلس التعاون.

وجاءت رعاية «رينو البابطين» لهذا الحدث الضخم لهذا العام، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية، ولتأكيد التزامها تجاه الكويت وأهمية هذا الحدث واحتفالا بالعيد الوطني وعيد التحرير.



وخلال هذه الرعاية، شاركت «رينو البابطين» في حفل افتتاح المهرجان، بحضور المئات من الزوار في شارع سالم المبارك، أحد أقدم وأشهر الطرق في الكويت.

واستعرضت شركة رينو البابطين خلال الاحتفالات، ثلاثة من موديلاتها المميزة وذات الشعبية، وهي السيارة الفخمة «رينو تاليسمان»، وأجدد موديل في عائلة رينو «رينو كوليوس»، والسيارة ذات الشكل الجذاب والأكثر شهرة «رينو كابتشر». كما شاركت «رينو البابطين» في رعاية بطولة هلا فبراير للفروسية على مدار يومين في مركز الفروسية الكويتي، وكرمت فائز المركز الأول بسيارة «رينو كابتشر» وحصل الحضور على الفرصة للتفاعل مع موظفيها وتجربة السيارات مباشرة.

بالإضافة لذلك، فقد أقيمت فعاليات مختلفة في عدد من المجمعات التجارية مثل مجمع رمال، الكوت، سيتي سنتر والليوان والجمعيات التعاونية الكبرى مثل: جمعية الفردوس، الشامية، مبارك الكبير والقرين، جليب الشيوخ والأندلس، حيث قام الحضور بالمشاركة وأتيحت لهم الفرصة بالفوز بالعديد من الجوائز وجائزة كبرى سيارة «رينو كابتشر». كانت إسراء يوسف الوزان من آخر الرابحين وقد فازت برينو كابتشر بعد مشاركتها ببرنامج ألو فبراير على قناة نبض الحياة 88.8 عن طريق إرسال SMS للبرنامج الإذاعي.

أمل الزرقاوي مشاركة أخرى فازت بالرينو كابتشر في السحب الذي أقيم في مجمع الكوت، بالإضافة لذلك فقد قامت رينو البابطين بعرض سيارتها الجديدة كليا رينو كوليوس في مجمع الكوت خلال الأسبوع الماضي وحظي رواد المول بالفرصة لرؤية سيارة رينو المميزة عن قرب والاستفادة من عروض شهر فبراير المميزة.

انطلاقا من تشجيعها للرياضة وضمن فعاليات مهرجان هلا فبراير، رعت رينو البابطين بطولة كرة القدم للشباب التي أقيمت على مدى 3 أيام في مجمع البوليفارد، السالمية، بحيث شاركت أندية برشلونة وانتر ميلان ومانشستر سيتي، واسبانيول، والقادسية، والعربي، والزمالك والهلال، في مباريات كرة القدم، وسط أجواء ترفيهية وحضور حاشد.

واشتملت مشاركة «رينو البابطين» في الاحتفالات المحلية الرئيسية، على تقديم مجموعة من الخدمات التي تركز على العملاء والعروض المميزة. وأكدت الشركة أن رعايتها لفعاليات «هلا فبراير 2017»، جاءت لتظهر التزامها تجاه أفراد المجتمع، مشددة على أنها تسعى جاهدة لتظل واحدة من العلامات التجارية للسيارات الأكثر إثارة الإعجاب والثقة في الكويت.