أعلن بنك برقان، ثاني أكبر البنوك من حيث الاصول، عن أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، حيث فاز كل من: جابر عاصي رفيع خلف، اياد سليمان سلامه شلش، عبدالوهاب عبدالصمد تقي، سكينة يعقوب يوسف مراد، بجائزة البنك اليومية بقيمة 5 آلاف دينار.



بالإضافة للسحب اليومي، بنك برقان يوفر سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125 ألف دينار، وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء الا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب وكما ان كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب، وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، سوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.