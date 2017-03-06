سحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز كبرى



أجرى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على حساب النجمة أمس في المركز الرئيسي للبنك، بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني، حيث فاز كل من: شاه محمد شير خان، حامد فتحي حامد عبدالراضي، طيبة بشير البشير، مافيليل تومــاس ريجي، بجائزة البنك اليومية بقيمة 7 آلاف دينار.

والآن يمكنك تحقيق كل أحلامك على أرض الواقع مع حساب النجمة في حلته الجديدة، حيث تمت زيادة قيمة الجوائز الكبرى لسحوبات حساب النجمة لتصل إلى 250 ألف دينار، بالإضافة إلى كونه الحساب الوحيد الذي يقدم أكبر جائزة يومية في الكويت بقيمة 7 آلاف دينار.

كذلك يمكن للعملاء التمتع بالمزايا الإضافية التالية التي تتضمن الحصول على بطاقة سحب آلي، الحصول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، الحصول على كل خدمات البنك التجاري المصرفية.

ويتضمن البرنامج الجديد لجوائز حساب النجمة سحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز كبرى هي: 100 ألف دينار، 150 ألف دينار، و200 ألف دينار، و250 ألف دينار.