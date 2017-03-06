خصم بنسبة 25% عند الحجز على درجة الأعمال

تحتفل شركة «طيران الجزيرة»، أول ناقل جوي من القطاع الخاص في الكويت والشرق الأوسط، باليوم العالمي للمرأة، من خلال منح النساء أسعارا خاصة خلال سفرهن إلى جميع وجهاتها خلال شهر مارس.

وأشارت الشركة إلى أنه بداية من 1 مارس حتى 9 مارس الجاري تحصل النساء على خصم بنسبة 25% عند الحجز على درجة الأعمال، للسفر حتى 31 مارس 2017.

وأوضحت «طيران الجزيرة»، أنها تتيح الفرصة للمسافرات في 8 مارس، الدخول إلى قاعة درجة الأعمال، والحصول على تجربة سلسة ومريحة قبل موعد الرحلة، والتمتع بتشكيلة المأكولات والمشروبات المتواجدة في البوفيه.



وتعليقا على الحملة الترويجية الخاصة بالنساء، قال نائب الرئيس للتسويق والمنتجات في «طيران الجزيرة»، الدكتور محمد بركات، إن المرأة تشكل قاعدة أساسية ومتنامية ضمن عملاء الشركة، وجزءا رئيسيا من فريق العمل لديها.



وأكد أنها كشركة طيران وطنية، تلتزم «طيران الجزيرة» بدعم المرأة في جميع المجالات، لأنها قوة تبنى من حولها الاقتصادات والمجتمعات أكثر صحة.

وأضاف بركات أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، يأتي للاعتراف بجهودها وإنجازاتها وتفانيها في الأعمال التي تقوم بها.

ويندرج العرض الحصري للنساء، ضمن المسؤولية الاجتماعية لشركة «طيران الجزيرة»، التي تركز على فئات وشرائح المجتمع كافة. ويمثل اليوم العالمي للمرأة، فرصة لتشجيع والاعتراف بالإنجازات التي تحققها النساء في المجتمع الكويتي وجميع أنحاء العالم.