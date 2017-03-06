الرعاية أتت في إطار جهود البنك المتواصلة لتقديم كل الدعم والرعاية لفئة الشباب

التزاما منه بالمساهمة الفعالة في بناء وتطوير الاقتصاد الوطني، قدم بنك الكويت الدولي مؤخرا رعايته الذهبية للدورة الرابعة من مشروع «صناع المستقبل» التابع لاتحاد الصناعات الكويتية.



ويأتي «صناع المستقبل 4» بعد نجاح المشروع لثلاثة أعوام متتالية، وقد تضمن في أجدد دوراته برنامج لتأهيل وتوظيف الطلبة حديثي التخرج ممن يسعون للعمل في القطاع الصناعي.

في دورته الرابعة، ركز مشروع «صناع المستقبل» على الجانب العملي والميداني، حيث تخلله لقاءات تنويرية للطلبة المشاركين في مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت، ولقاءات تنويرية للطلبة المتوقع تخرجهم في كل من الكلية الأسترالية في الكويت وجامعة الشرق الأوسط الأميركية، إلى جانب طلبة معهد الدراسات التكنولوجية.



كما شمل المشروع برنامجا توعويا تتضمن زيارات ميدانية للمناطق الصناعية في صبحان وعشيرج، وبرنامج تدريب ميداني (internship) في القطاع الصناعي.

وبهذه المناسبة، صرح مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك نواف ناجيا: إن رعاية «الدولي» للمشروع أتت في إطار جهودنا المتواصلة لتقديم كل الدعم والرعاية لفئة الشباب في مجتمعنا وعلى كافة الأصعدة، حيث اننا نؤمن بأن الطلاب هم صناع الغد وقادة المستقبل.



كما تأتي مشاركتنا في البرنامج في اطار حرصنا على ترجمة الرغبة السامية لصاحب السمو أمير البلاد بأهمية تشجيع القطاعات الانتاجية في البلاد وعلى رأسها القطاع الصناعي المحلي، بما يخدم تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

ومن جانبها، أعربت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية، هدى البقشي، عن امتنانها للجهات الراعية التي شاركت في المشروع، مما عكسه من مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



وقد أشارت البقشي إلى أنه في ظل التوجه العالمي إلى الاهتمام بالاقتصاد الابداعي والارتقاء بالصناعات، اعتبارا بأنها من أهم المصادر البديلة للدخل القومي، يسعى الاتحاد إلى ابتكار واستحداث أنشطة ومشاريع تساهم في النهوض بالقطاع الصناعي المحلي لدفع عجلة الاستثمار والتنمية الصناعي.