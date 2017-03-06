خصم حتى 30% على قطع الغيار الأصلية مع فحص شامل لعملائها

انطلاقا من اهتمامها بتعزيز الخدمات المتميزة التي تقدمها لعملاء سيارات فورد الذين يستحقون الأفضل، أطلقت الغانم أوتو عرضا ترويجيا متكاملا لجميع عملاء فورد في الكويت.



ويوفر هذا العرض الساري خلال شهر مارس فرصة لجميع مالكي سيارات فورد لإجراء خدمة الصيانة السريعة ابتداء من 7 دنانير فقط، بالإضافة الى فحص شامل وخصم حصري على قطع غيار Motorcraft الأصلية لتساعد عملائها في الكشف المبكر عن أي خلل أو عطل قد يؤثر على سلامتهم أو على أداء السيارة.



وتشكل زيارة مركز الخدمة فرصة لا تعوض للعملاء لتمنحهم راحة البال والاطمئنان على سياراتهم.



يحصل العملاء على عرض استثنائي يشمل فحص 31 نقطة في السيارة مجانا وعلى أيدي فريق من الإخصائيين والفنيين المؤهلين من فورد وباستخدام أحدث معدات الفحص والتشخيص. وتشمل نقاط العرض الفحص المجاني على الأداء والقطع الكهربائية والميكانيكية الرئيسية للسيارة، فحص الزيوت والسوائل، فلاتر الزيت والوقود والهواء، نظام الفرملة وقطعه الأساسية، حالة وسلامة الإطارات، نظام الإضاءة، نظام التعليق، نظام التبريد، نظام العادم والاحتراق، إضافة إلى فحص كلي لتفقد أي تسربات قد تكون موجودة وخاصة أسفل السيارة.



ولأن اهتمام الغانم أوتو لا يقف عند مجرد الفحص الاحترافي والتقرير الفني الدقيق للسيارة، فقد أضاف مركز الخدمة لهذا العرض خصومات مميزة على قطع Motorcraft الأصلية. وفي حال أراد العميل إجراء أي أعمال تصليح أو صيانة لدى المركز فإنه يحصل على خصم فوري يصل حتى 30% على قطع الغيار الأصلية لسيارته، ما يعتبر عرضا فريدا وقويا لا يقاوم بهذه المزايا التي توفر لمالكي سيارات فورد فحص وصيانة سياراتهم في مركز متخصص وعلى أيدي فريق فني وهندسي محترف حاصل على التدريب والمؤهلات اللازمة من فورد، مع توفير كبير في كلفة اجراء الصيانة واستبدال قطع الغيار.



ويعتبر مركز الغانم أوتو الخاص بخدمة سيارات فورد من أحدث مراكز الخدمة في الكويت، والذي يضم فريقا فنيا معتمدا وخبيرا بسيارات فورد، وباستخدام قطع غيار فورد وMotorcraft الأصلية، مع وجود أحدث المعدات والتجهيزات التي تضمن إنجاز الصيانة والتصليح في وقت قياسي ووفق أعلى معايير الجودة والضمان العالمية المعتمدة لدى فورد.



وإضافة إلى المركز الرئيسي للخدمة، توفر الغانم أوتو مركزا للخدمة السريعة لتوفير الوقت على العملاء الراغبين في إنجاز أعمال الصيانة الدورية الاعتيادية بسرعة وعناية لكل ما يتعلق بأعمال تبديل الزيوت والفلاتر والفحص السريع. كما يجب التذكير ان الغانم أوتو هي المستورد الوحيد المعتمد من فورد موتور كومباني لاستيراد وبيع منتجات فورد في الكويت. ويمكن لعملاء فورد ولينكون الحصول فورا على قطع الغيار الأصلية من فورد وMotorcraft بالإضافة إلى عقود الكفالات المصنعية وخطة الخدمة الموسعة ESP وخدمات الصيانة وأعمال تصليح الهيكل التي ينجزها فنيون مؤهلون ومدربون لدى فورد في مركز خدمة الغانم أوتو.