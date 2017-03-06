قسائم آنية للتمتع بوجبة من «برجر كنج» من أجهزة الصراف الآلي



أعلن بنك الخليج امس عن إطلاق الحملة الثانية للمكافآت الفورية على أجهزة الصراف الآلي بالتعاون مع «برجر كنج» والتي بدأت في 1 مارس 2017 وتستمر حتى 30 ابريل 2017.

ويعتبر بنك الخليج أول بنك في الكويت يقدم من خلال هذه الحملة الجديدة قسائم مرفقة بإيصالات أجهزة الصراف الآلي والتي توفر قسائــــم لوجبة دجـــاج رويال مع شراء أي وجبة كبيرة من «برجر كنج»، وذلك لجميع مستخدمي أجهزة الصراف الآلي التابعة لبنك الخليج في جميع أنحاء الكويت.



وسترفق هذه القسائم على الجزء الأمامي من إيصالات الصراف الآلي مما سيتيح للعملاء وعائلاتهم الاستمتاع بوجبات شهية، وما عليهم إلا إبراز القسائم عند وصولهم الى مطاعم «برجر كنج».

ويسمح هذا العرض الحصري على أجهزة بنك الخليج للصراف الآلي، بالاستفادة من قرب المسافة بين مطاعم «برجر كنج» وأجهزة الصراف الآلي، إذ مع كل معاملة سحب من الجهاز، سيتمكن العملاء من الاستمتاع بالعرض المذكور على مدى شهرين.

ويلتزم بنك الخليج بتقديم أفضل الخدمات والعروض الأكثر ابتكـارا لجميع عملائه، وهذه الحملة ليست إلا دليلا على جهود البنك المستمرة.