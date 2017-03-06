نجحت شركة «القصور الحديثة» لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات في تسويق مجموعة كبيرة من وحدات مشاريعها في هولندا منذ بداية العام، بعد أن تم افتتاح فرع للشركة هناك.

وقال رئيس مجلس الإدارة في «القصور الحديثة» و«آب تاون كويت» محمد فتحي في بيان صحافي إن الشركة قامت بتسليم مفتاح الشاليه وشهادة KVK الخاصة به إلى عميل الشركة ناصر العيد.

وأكد فتحي أن افتتاح فرع الشركة في هولندا يهدف الى متابعة عملاء الشركة الذين قاموا بتملك الشاليهات والبيوت، وكذلك تنفيذ طلبات الشراء الجديدة وتوثيق عقود البيع.

كما أكد أن هذه الخطوة تعد من أهم خطوات الشركة في المرحلة الأخيرة، ولاسيما بعد توسعها في توقيع العديد من الاتفاقات الإقليمية الحصرية ومنها مشروع POORT VAN AMSTERDAM مع شركة EUROPARCS في مدينة أمستردام وكذلك مشروع CITTA ROMANA في مدينة روتردام ومشروع VALKENBERG مع شركة TOPPARKEN في مدينة ماستريخت إلى جانب تجديد اتفاقية التسويق مع شركة SOMINUM المالكة لمشاريع DROOM PARK في مدينة أمستردام.

ولفت إلى أن جميع المشاريع تتيح للعميل داخل الكويت فرصة حقيقية للتملك، حيث يتم إصدار وثيقة الملكية من كاتب العدل داخل مملكة هولندا تشمل تسجيل الأرض والبيت الحجري باسم المشتري فور سداده لكامل مبلغ الشراء ومصاريف التسجيل مع التأكيد على إشراف كاتب العدل وغرفة التجارة والصناعة الهولندية على كامل تفاصيل العملية البيعية بدءا من تحويل كامل المبالغ المسددة من حساب البيت الى كاتب العدل مرورا بعمليه التسجيل ونقل الملكية وحتى إصدار وثيقة التملك الحر المباشر باسم العميل.