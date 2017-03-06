وافقت لجنة المناقصات المركزية على ترسية مناقصة لشركة تابعة للبترول الوطنية الكويتية، بقيمة 13.3 مليون دينار، على شركة الدار للهندسة والإنشاءات التابعة لمجموعة الامتياز الاستثمارية.
وأوضحت «الامتياز» في بيان للبورصة أن المناقصة مدتها 5 سنوات، وتتعلق بتنفيذ أعمال صيانة الأنظمة الكهربائية، وأنظمة إنذار الحريق وصفارات الإنذار في مصفاة ميناء عبدالله التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية.
وتوقعت «الامتياز» أن تحقق شركة الدار للهندسة والإنشاءات ربحا تتراوح نسبته بين 2% و4% من قيمة العقد، لافتة إلى أن تلك النسب تقديرية وغير ثابتة.