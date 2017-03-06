26 % نمواً سنوياً بأرباح الربع الأخير مدعوماً بتراجع المخصصات

48 % من أرباح البنوك تم منحها للمساهمين في شكل توزيعات نقدية



المحلل المالي

كل يوم يمر باقتراب انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك يزداد تطلع المستثمرين للحصول على التوزيعات النقدية ويتمسكون أكثر بالسهم، ما يرفع الأسعار على الرغم من التراجعات التي تشهدها باقي أسهم السوق والتي لم تعلن عن منح توزيعات نقدية لمساهميها، ما يجعل أسهم البنوك في واحة منفصلة عن الانخفاضات التي تشهدها باقي القطاعات ليبقى المستثمر الذي اتخذ قرارا ذكيا باقتناء سهم البنك من قبل فورة البورصة هو الأكثر ربحا في ظل ثبات التوزيعات النقدية للبنوك سنويا تقريبا، وهو ما يجعل المستثمر يقتنص فرصة انخفاض السعر وهو ما حدث بنهاية ديسمبر الماضي لتحقق اسهم البنوك أعلى عائد على التوزيعات مقارنة بنفس المؤشر خلال يناير وفبراير من العام الحالي.

وعلى الرغم من فورة البورصة في يناير والتراجعات التي شهدتها خلال فبراير، إلا ان اسهم البنوك لم تنخفض بالشكل المؤثر في العائد على التوزيعات النقدية، فبحسب متوسطات أسعار الأسهم خلال يناير كان معدل العائد على التوزيع لمن اشترى في يناير افضل لحاملي أسهم 8 بنوك باستثناء بنكي الخليج والأهلي، حيث وصل متوسط العائد على البنوك التي وزعت بنهاية ديسمبر الماضي الى 3.2% لينخفض الى 3.06% بنهاية يناير ويواصل التراجع رغم انخفاض مؤشرات السوق خلال فبراير الى 2.94% لتنخفض بذلك 8% مقارنة بالعائد آخر ديسمبر الماضي.

ويهتم المستثمرون خلال الربع الأول من كل عام بإعلانات الأرباح والتوزيعات النقدية التي تعلنها الشركات المدرجة في بورصة الكويت اذ تعتبر شريحة كبيرة من المستثمرين الأفراد التوزيعات النقدية مصدر من مصادر الدخل للإنفاق الشخصي، بينما تعتبر فئة المستثمرين من المؤسسات والصناديق الاستثمارية تلك التوزيعات النقدية فرصة لزيادة السيولة لديها وإعادة استثمارها في السوق بفرص استثمارية ذات عائد أفضل. يشكل قطاع البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت للأوراق الرافعة الرئيسية ومحرك النمو لأرباح الشركات المدرجة وتوزيعاتها النقدية حيث تعتبر مهمة للمستثمر ومؤشر على تعافي البورصة وتحسن الوضع والاداء المالي للبنوك.

بلغت توزيعات الارباح النقدية على المساهمين والمعلنة من قبل البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت عن عام 2016 حوالي 374 مليون دينار، وبنسبة نمو 8.6% عن عام 2015. جاء هذا الارتفاع بالتزامن مع نمو صافي أرباح القطاع بنسبة 6% خلال عام 2016 لتسجل 756.6 مليون دينار. فالتوزيعات النقدية لعام 2016 هي الأفضل منذ الأزمة المالية، حيث بقيت متواضعة حتى عام 2013 وتخطت الـ 310 ملايين دينار خلال عام 2014. بالرغم من ارتفاع التوزيعات النقدية في السنوات الـ 3 السابقة، الا انها لاتزال اقل بكثير من التوزيعات النقدية لعام 2007 التي بلغت اعلى مستوياتها على الإطلاق عند 611 مليون دينار.

فالوضع العام لسوق الائتمان والنمو المتواضع في الربحية نتيجة عبء المخصصات وتشدد البنك المركزي في سياسته الرقابية على القطاع المصرفي يدفع البنوك الى الاحتفاظ بنسبة كبيرة من الارباح لتعزيز وضعها المالي وتقوية رساميلها. وبالرغم من ارتفاع توزيعات الارباح النقدية خلال عام 2016، إلا ان معدل نسبة التوزيعات النقدية الى صافي الأرباح (Dividend Payout Ratio) للقطاع المصرفي كانت دون تغيير عند 48% وهي متطابقة تماما مع المعدل العام خلال الفترة 2008-2016. وبالمقارنة مع البنوك السعودية والقطرية التي بلغت نسبة توزيعاتها النقدية عن عام 2016 الى الأرباح 37% لكل منهما يعتبر القطاع المصرفي الكويت افضل بكثير.

التوزيعات النقدية للبنوك الكويتية عن عام 2016 وترتيبها

1 - يتصدر بنك الكويت الوطني وبفارق كبير عن باقي البنوك الكويتية بتوزيعاته النقدية على المساهمين عن عام 2016 التي بلغت 166.2 مليون دينار (30 فلسا للسهم) مرتفعة 12% من 148.4 مليون دينار لعام 2015 وبالتالي يكون الوطني قد وزع نحو 56% من صافي أرباحه لعام 2016 وهي النسبة الاعلى بين البنوك الكويتية وشكلت توزيعاته النقدية 45.5% من توزيعات الارباح النقدية للقطاع المصرفي الكويتي. ويتمتع البنك الوطني بأفضل عائد من التوزيعات النقدية (توزيعات الأرباح النقدية الى سعر السهم) نسبته 4% بالمقارنة مع معدل القطاع الذي سجل 3%.

2 - أما بيت التمويل الكويتي، فقد بلغت توزيعات أرباحه النقدية لعام 2016 حوالي 87.8 مليون دينار (17 فلسا للسهم) بارتفاع عن عام 2015 نسبته 10% وقد وزع البنك 53% من صافي أرباحه لعام 2016 وشكلت توزيعاته النقدية 24% من التوزيعات النقدية للقطاع خلال العام نفسه. أما عائد التوزيعات النقدية فقد سجل 2.74% لعام 2016.

3 - بعد تسجيله مستوى مقبول من الربحية خلال عام 2016 حيث بلغ صافي الربح 50.4 مليون دينار، أعلن البنك التجاري عن توزيع 44% من صافي أرباحه أو ما يعادل 22.3 مليون دينار (15 فلسا للسهم) بارتفاع نسبته 22% عن توزيعات عام 2015 التي بلغت 13 فلسا للسهم وبعائد من التوزيعات النقدية بلغ 3.47%.

4 - انخفضت توزيعات الارباح النقدية لبنك برقان عن عام 2016 بنسبة 72% لتسجل 10.1 ملايين دينار (5 فلوس للسهم) بالمقارنة مع 36.4 مليون دينار لعام 2015 (18 فلسا للسهم) ويكون البنك قد وزع ما يعادل 14.8% من صافي أرباحه لعام 2016 وهي النسبة الاقل بين البنوك الكويتية وبعد ان كانت الأعلى لعام 2015 عند مستوى 56%. كما شكلت توزيعاته النقدية فقط 2.76% من توزيعات القطاع المصرفي الكويتي. وكذلك انخفض العائد من التوزيعات النقدية للبنك الى 1.57% بعد ان وصل الى 5% لعام 2015 نتيجة انخفاض أرباح البنك بنسبة 10% وتوجهه لتعزيز قاعدته الرأسمالية بالاحتفاظ بالأرباح.

5 - اعلن بنك الخليج عن توزيعاته النقدية للسنة الثانية على التوالي بعد الأزمة المالية في عام 2008 بـ 7 فلوس للسهم ما يعادل 20.4 مليون دينار وبعائد من التوزيعات النقدية بلغ 2.72%. أما البنك الاهلي المتحد - الكويت - بالرغم من انخفاض أرباحه عن عام 2016 فقد رفع توزيعاته النقدية بنسبة 164% لتسجل 12 فلسا للسهم ما يعادل 18.17 مليون دينار و46% من صافي أرباحه.

6 - أما البنك الاهلي الكويتي فقد ارتفعت توزيعاته النقدية لعام 2016 بنسبة 10% لتسجل 17.7 مليون دينار (11 فلسا للسهم) بالمقارنة مع 10 فلوس للسهم عن عام 2015 وبتوزيع 54% من صافي أرباحه وبعائد من التوزيعات النقدية بلغ 3.58%.

7 - رفع بنك بوبيان توزيعاته النقدية بنسبة 26% الى 13 مليون دينار (6 فلوس للسهم) ما يعادل 31.6% من أرباحه لعام 2016 وبالتالي ارتفع العائد من التوزيعات النقدية الى 1.41% ولاتزال منخفضة، حيث لايزال البنك في مرحلة النمو ولديه فرصة لتعظيم الارباح والتوزيعات في السنوات المقبلة.