هيئة أسواق المال قدمت نموذجاً للتعاون والتنسيق ساهم في إنجاح الصفقة

محمد حسين: جهود «بيتك كابيتال» ساهمت في إنجاح الإصدار بوقت قياسي



قال الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبدالعزيز المرزوق: ان الشركة قامت بدور منسق الاكتتاب العالمي لشركة «ايكويت» ـ صكوك ذات غرض خاص المحدودة ـ بالتعاون مع جهات عالمية أخرى بالإضافة الى دورنا كمنسق برنامج الصكوك بالتعاون مع بنك «إتش اس بي سي» لترتيب عملية اصدار صكوك اجارة ومرابحة بقيمة 500 مليون دولار كشريحة أولى من برنامج الصكوك قيمته الاجمالية 2 مليار دولار، وقد حصل الإصدار على تصنيف بدرجة استثمارية ممتازة تعكس الملاءة الجيدة للإصدار حيث حصل على Baa2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني وBBB+ من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» وتم إدراجه في سوق إيرلندا للأوراق المالية.

واضاف المرزوق في تصريح صحافي ان صكوك «ايكويت» تعتبر الاصدار الاول الذي تمت الموافقة عليه من قبل هيئة اسواق المال لشركة كويتية وفق قانون هيئة أسواق المال الجديد، مشيدا بما تحقق من تعاون وتنسيق بين الهيئة والمشاركين في ترتيب الاصدار، معربا عن امله في ان يكون ذلك بداية لمزيد من الاصدارات للشركات الكويتية المدعوة الآن للاستفادة من منتج الصكوك كأحد ادوات التمويل المهمة في الاسواق العالمية والتي تحظى بإقبال كبير من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول الى مجالات جديدة.

وقال ان مدة اصدار صكوك «ايكويت» 7 سنوات تستحق في فبراير 2024، وقد تجاوز الطلب أثناء فترة الاكتتاب قيمة الصكوك المطروحة بما يزيد على 7 أضعاف قيمة الإصدار ليصل إلى 3.7 مليارات دولار، واكتملت تغطية الصكوك بأضعاف المبلغ المطلوب في يوم واحد، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 270 طلبا من مستثمرين من الشرق الاوسط واوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية، لافتا الى ان الاقبال جاء رغم تسعير الصكوك بسعر منافس جدا للسندات التقليدية، مما يعبر عما اصبحت تمثله الصكوك عالميا كمنتج معتمد وموثوق وجاذب، مشيرا الى أن هذا النجاح هو استمرار لمشاركة مجموعة «بيتك» واهتمامها بجهود تطوير القطاع الصناعي، خصوصا البتروكيماويات، ودعم القطاعات الاقتصادية في الكويت عبر توفير مصادر التمويل، حيث شارك «بيتك» في تمويل مجموعة من المشاريع السابقة لشركة «إيكويت»، مؤكدا دوره كشريك استراتيجي مهتم بالمشاريع الاخرى في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والقطاعات الحيوية الأخرى.

وتم تحديد عائد ثابت على الإصدار بمقدار 3.944% لمدة 7 سنوات تدفع بشكل نصف سنوي أي ما يعادل 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة، وقد كان تسعير الإصدار قد بدأ أثناء فترة الاكتتاب عند 210 نقاط أساس ثم انخفض إلى 187 نقطة أساس ليتم إغلاق الاكتتاب عند سعر 175 نقطة أساس، حيث تم تسعير الإصدار بسعر تنافسي نظرا لحجم الإقبال على الإصدار ورغبة المستثمرين بتملك الصكوك والذي يؤكد الثقة الكبيرة في شركة إيكويت ومتانة مركزها المالي.

وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيكويت» محمد حسين على طرح الصكوك بالتعاون مع «بيتك كابيتال» قائلا «نعتز بطرح أول إصدار صكوك والذي يمثل ثاني إصدار ناجح لمجموعة «إيكويت» في أسواق الدين العالمية بالتعاون مع مجموعة اخرى متميزة من الشركات والبنوك الكبرى على مستوى العالم، وقد كان ذلك احد العوامل لتحقيق الاقبال الكبير من المستثمرين على تغطية الاصدار، ونحن نعتبر ذلك بمنزلة شهادة ثقة في مجموعة ايكويت والاقتصاد الكويتي عامة، ونشكر جهود ومساهمات «بيتك كابيتال» المبذولة لأخذ الموافقات اللازمة والتنسيق مع هيئة أسواق المال والجهات الأخرى لإنجاح الإصدار وتغطيته في وقت قياسي وبمستوى عال من المهنية والالتزام».

يذكر انه شارك في الترتيب والتسويق للإصدار كل من «سيتي غروب» وبنك «إتش اس بي سي» و«جي بي مورغان» وشركة «بيتك كابيتال للاستثمار» و«أن بي كيه كابيتال» في دور منسق الاكتتاب العالمي، في حين قام كل «سيتي غروب» وبنك «إتش أس بي سي» و«جي بي مورغان» وشركة «بيتك كابيتال للاستثمار» و«أن بي كيه كابيتال» و«أم يو أف جي سكيوريتيس» و«ميزوهو وأس أم بي سي نيكو» وبنك أبوظبي الوطني بدور الوكيل المشارك للطرح.