الصغير: النتائج جاءت وفق إستراتيجية التغيير التي اتخذتها الشركة في السنتين الماضيتين

نتطلع إلى الاستفادة من كوادرنا الوطنية الشابة لدخول السوق التنافسي بروح ورؤية جديدة

مستمرون في تحقيق أهداف الشركة برؤية جديدة مدعمة بإستراتيجيات تطبق للمرة الأولى

أعلنت الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» تحقيق أرباح صافية (اعتيادية) بقيمة 2.5 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 بزيادة 42% عن السنة المالية السابقة، وتعد هذه الأرباح هي الأعلى كربح اعتيادي ناتج عن النشاط التشغيلي بدون أي ربح غير اعتيادي منذ تأسيس الشركة في عام 1981.

أعلنت الشركة الكويتية لخدمات الطيران «كاسكو» تحقيق أرباح صافية (اعتيادية) بقيمة 2.5 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 بزيادة 42% عن السنة المالية السابقة، وتعد هذه الأرباح هي الأعلى كربح اعتيادي ناتج عن النشاط التشغيلي بدون أي ربح غير اعتيادي منذ تأسيس الشركة في عام 1981.

وبهذه المناسبة، صرح الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية خالد الصغير بأن هذه النتائج جاءت وفق استراتيجية التغيير التي اتخذتها الشركة في السنتين الماضيتين حيث نجحت الشركة في التغيير بشكل هائل لتواكب أحدث المعايير المهنية والمحاسبية العالمية، وقد رافق ذلك أيضا التغيير في النظم والسياسات والإجراءات المستخدمة.

واضاف الصغير أنه وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها لتغيير نظم وإجراءات العمل المستخدمة مع الاخذ في الاعتبار ان تلك النظم والإجراءات لم تتغير منذ تأسيس الشركة، فقد ارتقى الأداء الفني للشركة ما انعكس على الأداء المالي وعلى النمو في حجم الأداء التشغيلي وتحقيقها لشوط كبير في الخطط المرسومة، حيث تناغمت قطاعات الشركة في تشكيل بيئة عمل صحية تركز على توفير الخدمات بيسر وسهولة وبأعلى مستويات الاهتمام والجودة وبمعايير السلامة والالتزام المعهودة.

واضاف الصغير أن الأداء التشغيلي القوي المعزز بأداء المؤشرات المالية الرئيسية هو تثبيت لمكانة الشركة باعتباره انعكاسا للأداء الإيجابي خلال العام، ومن خلال فريق عمل متخصص تم تأسيس قاعدة صلبة متينة تضمن استمرارية نجاحات الشركة، ونتطلع إلى الاستفادة من كوادرنا الوطنية الشابة المعززة بروح التحدي والتحول نحو العمل بروح القطاع الخاص وتحدياته، لدخول السوق التنافسي بروح ورؤية جديدة مدعمة باستراتيجيات واضحة وثابتة ما يضمن متابعة المسيرة نحو مزيد من النمو وتحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية والنجاح، لاسيما أننا مستمرون في استراتيجية تنموية هادفة إلى تطوير العمليات، بالإضافة إلى تطوير وتقديم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة، ونعد بمتابعة المسيرة نحو مزيد من النمو في تحقيق أفضل النتائج المالية والتشغيلية ومتابعة مسيرة العمل والنجاح وفق أفضل الممارسات والخطط عبر دراسات حقيقية لسوق العمل ومكانة الشركة الكويتية لخدمات الطيران، والذي يمثل لنا التحدي الحقيقي والدافع الرئيسي نحو إحداث تحول جذري في الشركة.

وأضاف أن الإدارة التنفيذية وبدعم وتوجيهات من مجلس الإدارة استطاعت الوصول إلى جادة العمل التجاري السليم وذلك بتحقيق نشاط أساسي مستدام النمو، لتحقيق ما هو أفضل للشركة وممتلكاتها وموظفيها الذين تعتبرهم الشركة رأس المال الحقيقي لها.

واختتم الصغير بقوله «اننا حققنا أهدافنا الى درجة كبيرة، ففي هذا العام تم تحقيق أعلى أرباح تشغيلية منذ نشأة الشركة في سنة 1981، وهذا يعني أننا على الطريق الصحيح، ونطبق الاستراتيجية الموضوعة بنجاح ومهنية، وسنعمل على الاستمرار في تحقيق أهداف الشركة بروح ورؤية جديدة مدعمة باستراتيجيات تطبق للمرة الأولى بالشركة منذ تأسيسها».