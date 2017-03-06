غازي: الوقت مناسب لطرح مشاريع عقارية لإنعاش سوق العقار الخليجي

حسني: هدفنا تسويق العقار التجاري على مستوى الوطن العربي

نبيل: أخّرنا مشاريعنا بعناية وفقاً لما يتطلبه السوق في المنطقة

مختار: نقدم فرصة للاستثمار في مكاتب تجارية في دبي بالتعاون مع «أور سبيس»

طارق عرابي

دشّنت مجموعة ثري دي العقارية نشاطها في السوق الكويتي الخميس الماضي خلال مؤتمر صحافي عقدته المجموعة في فندق الجميرا، كشفت من خلاله عن باقة مشاريعها وخدماتها المميزة التي تقدمها في السوق الكويتي.

وحضر المؤتمر الصحافي لفيف من نجوم المجتمع والمهتمين بالاستثمار وضيوف من خارج الكويت تقدمهم الشيخ دعيج جابر العلي الصباح والشيخ خليفة الصباح وجاسم السويدي ورشيد النفيسي وعيسى المطوع ود.عبدالعزيز جركس وامجد متولي وم.سلوى ملحس، وليد آل علي وحمدان العبدولي ونمر العتيبي ومحمد الفلاس والمستشار وائل الاشلم.

في البداية، قدمت الرئيس التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس إدارتها هبة غازي نبذة تعريفية عن المجموعة ومشاريعها، وقالت ان «ثري دي» هي شركة عقارية متخصصة تأسست لتصبح إحدى الشركات العقارية الرائدة في الكويت والامارات، ويشرف على التطور والارتقاء بها كادر مهني متخصص من نخبة من المديرين التنفيذيين والموظفين ذوي الخبرة العقارية المتأصلة، ووضعنا في مقدمة أولوياتنا بناء علاقات عمل متينة تقوم على مبادئ من الشراكة تتفق على المصالح والأهداف، ونعمل على تقديم حزمة منوعة من الخدمات الشاملة والمنتجات العقارية المتكاملة تستهدف أعلى العوائد بأقل نسبة من المخاطر وتوفير فرص لتطوير العقار والاستثمار.

وأضافت: توفر «ثري دي» حزمة متباينة من 3 منتجات وخدمات لقاعدة عملائها العريضة والتي ترتكز على 3 محاور هي التسويق العقاري الدولي والمحلي، ووكالة حصرية للمباني الجاهزة داخل الكويت والامارات، بالإضافة إلى وكالة حصرية للتعليم في جامعات استراليا المعتمدة في كلا البلدين.

أوضحت غازي ان «ثري دي» تمتلك معرفة عميقة لسوق العقار في منطقة الخليج والشرق الاوسط، وهذا الوقت هو الأنسب لطرح مشاريع متميزة في أسواق جديدة لإنعاش السوق العقاري لتلبية احتياجات منطقة الخليج بشكل خاص.

وأضافت: من خلال دراستنا وتحليلنا للسوق الاقتصادي العقاري قمنا بضخ مجموعة متميزة من المشاريع الجديدة والأسواق المختلفة وخاصة دول اليورو مثل بلغاريا وجورجيا، وراعينا وضع المنطقة السياسي وما يحتاجه من مشاريع لدعم هذه الدول وأعطينا امتيازات للجنسيات التي ترغب في الحصول على إقامة دائمة من خلال إجراءات قانونية معتمدة من الجهات القانونية في كل من هذه الدول.

كما اتجهنا لدعم السياحة في دول ذات طابع مميز وتقدم التسهيلات للتملك بأسعار ممتازة تناسب مع وضع السوق الحالي وما يعانيه من ركود حيث ان ارتفاع الاسعار لن يدعم وضع الشركات العقارية ويلبي احتياجات العميل في الوقت الحالي لذلك توجهنا إلى تايلند وتركيا وسراييفو.

وأضافت: نقدم كذلك في السوق فكرنا الجديد في سوق الامارات من خلال (our space) مكاتب تجارية إيجارية بإدارة شركة لامبورجيني وبنك دبي الوطني، بالاضافة إلى مشروع في تركيا في منطقة طرابزون لمحبي الهدوء والطبيعة بإدارة فندق ماريوت بأسعار جدا ممتازة، كذلك نطرح مشروع في جورجيا تابليسي التي توفر إجراءات الإقامة الدائمة بشكلها القانوني، ولم نغفل كذلك السوق البريطاني واحتويناه من خلال مشروعي في كل من ليفربول وشيفلد باسعار متميزة وتسهيلات بنكية، حيث انه يوفر الوقت المناسب لدخول السوق البريطاني، ومن بعد استقرار السوق العقاري في مصر لابد ان نتوجه اليه من خلال مشاريع قوية تجمع بين السكني والسياحي في كل من الساحل الشمالي والعين السخنة القاهرة الجديدة من خلال شبكة أعمار.

وعن تقنية البيوت الجاهزة، قالت غازي: يعد محور المباني الجاهزة الحديثة من اهم الارتكازات في هيكلة «ثري دي»، وهذه التقنية معمول بها منذ 20 عاما في ألمانيا والصين وماليزيا وأميركا وباكستان، ونقدم نموذجين منها الأول هو النموذج الصيني ويكلف بناء الفيلا دورين فيه 25 ألف دينار، والثاني ألماني ويكلف بناء الفيلا دورين اسبوعين فقط.

بعد ذلك، تحدث مدير التسويق الداخلي في المجموعة حسن حسني عن النشاط الخاص بالعقار الداخلي، وقال: اننا نعمل الآن على البحث عن مجال المحلات التجارية بجميع انشطتها بهدف العثور على المواقع المتميزة في الكويت بشكل عام من الملاك من مجمعات تجارية وغيرها بهدف تقديمه وتسويقه وتسهيل وتوضيح جميع الخطوات للطرفين بشفافية وامانة وصدق عبر الوساطة العقارية، ولنا ايضا الخبرة في التطوير في جميع المجالات ونسعى لأن نعمل ونسوق العقار التجاري على مستوى الوطن العربي.

من جهتها، تحدثت مديرة المبيعات في المجموعة آن نبيل عن بعض المشاريع التي تطرحها المجموعة قائلة: قمنا في «ثري دي» باختيار المشاريع بعناية وفقا لما يتطلبه السوق في المنطقة، وفي البداية تطرقت إلى اهم مشاريع الشركة في بلغاريا تلك الدولة التي تتميز بالتملك الحر والواقعة في أوروبا وأحد اعضاء الاتحاد الأوروبي، وأحد أهم مشاريعها المختارة هناك هو مشروع بلفديري في بانسكو ذات الطبيعة الشتوية والتي تعد من أهم مناطق السياحة الشتوية والتي تتميز بقربها من العاصمة صوفيا، والمشروع عبارة عن مجمع متكامل الخدمات مع خدمات فندقية على أعلى مستوى وبه مطاعم اوروبية وحمامات سباحة ومكان خاص للتزلج ومزود بخدمات صحية وساونا تركية، ومساحات الوحدات مختلفة بين غرفة وغرفتين.

ومشروعنا الثاني هو مشروع امبيرلي في بورجاس وهو الاقرب إلى تركيا، وتتميز المنطقة بإطلالة مباشرة على البحر الاسود وتشتهر بجمال شواطئها وتعد من اهم المناطق جذبا للسياحة، والمشروع عبارة عن مجمع متكامل الخدمات بخدمات فندقية، وأهم ما يميز مشاريعنا في بلغاريا انها تسليم فوري بتسهيلات في السداد ومعظم الشقق مفروشة والاسعار تبدأ من 12 ألف دينار.

وعن مشاريع بلغاريا قالت نبيل: تتميز بلغاريا بتطورها السريع في السياحة وبتضاريسها الخلابة مثل جبل القوقاز والسهول الخضراء والشواطئ المذهلة ورخص المعيشة والتملك الحر، ونطرح فيها مشروع جرين بودابست والذي يقع في وسط جورجيا وقريب من الخدمات والمشروع عبارة عن مجمع سكني متكامل الخدمات في وسط مدينة تبليسي، يوفر المشروع للمقيم جميع وسائل الراحة وبها جميع الخدمات من مساحات خضراء وملاعب ومراكز لرعاية الاطفال، ويحتوي المشروع على 4 بنايات بمساحات مختلفة من غرفة وغرفتين و3 غرف وصالة وأهم ما يميز المشروع انه تسلم فوري بتسهيلات في السداد والاسعار تبدأ من 19 ألف دينار.

وانتقلت نبيل بالحديث عن مشروع الشركة في تايلند قائلة: يقع مشروعنا في مدينة بتايا أجمل مدن تايلند وتمتاز بإطلالتها على البحر، ونقدم فيها مشروع المالديف ذا الموقع الاستراتيجي والذي يبعد 900 متر من شاطئ جاميتيون، والمشروع عبارة عن منتجع متكامل الخدمات مع الخدمات الفندقية المميزة ويتكون من 7 بنايات بوحدات ذات مساحات مختلفة، ويمتد المشروع على مساحة 15 ألف متر، ويتميز المشروع بأنه جاهز للتسليم الفوري بتسهيلات في السداد والاسعار تبدأ من 13 ألفا و900 دينار.

وقالت نبيل: نقدم مشروعا متميزا في مدينة شيفيلد رابع المدن البريطانية من حيث المساحة والثانية من حيث القوة الاقتصادية، وتحتل المنطقة الصدارة في التنمية الصناعية والتجارية والتعليمية وتوجد بها اهم الجامعات ويتميز مشروعنا فيها بأنه عبارة عن سكن طلابي في وسط المدينة بموقع متميز قريب من الخدمات والجامعات، والمبنى يتكون من 5 طوابق و27 استديو والاسعار تبدأ من 24 ألف دينار.

وعن مشاريع الشركة في مصر، قالت: الاستثمار العقاري في مصر جاذب في الوقت الحالي لعدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار وفرق سعر العملة على الرغم من ارتفاع سعر العقار المستمر في مصر، لهذا فالوقت الحالي هو الأنسب للشراء، بالاضافة للتأثر الايجابي للاقبال على الشراء في السوق العقاري بالاوضاع السياسية والاقتصادية، لذا توجد حاليا انتعاشة في سوق العقار المصري خصوصا في ظل توجه الدولة الى المدن العمرانية الجديدة واخترنا في «ثري دي» مشاريعنا في مصر بعناية، واول مشاريعنا فيها هو مشروع في العين السخنة مقابل العاصمة الإدارية الجديدة، وثاني مشاريعنا فيها في القاهرة الجديدة بالقرب من الجامعة الأميركية وهو عبارة عن مجمع متكامل يصل سعر المتر فيها إلى 142 دينارا، وقريبا سنطرح مشاريعنا الجديدة في 6 أكتوبر بالقرب من مول العرب والمعادي بالقرب من كارفور المعادي.

بعد ذلك تقدم مسؤول المكاتب الاستثمارية في دبي مهند مختار بالحديث عن فرص الشركة التي تقدمها في الإمارات المتحدة وقال: نقدم في «ثري دي» فرصة للاستثمار في مكاتب تجارية في دبي بالتعاون مع أور سبيس، طبيعة الاستثمار هي تملك مكاتب تجارية مؤجرة بعوائد من 10 الى 14% مع ضمان إعادة البيع بزيادة 20%، وشركة أوروبية هي بريطانية الأصل مقرها الرئيسي في دبي وهي ثاني اكبر شركة في العالم تملك مكاتب تجارية مجهزة برأسمال 66 مليون دولار، وتملك الشركة عدة مكاتب تجارية في أهم العواصم الاقتصادية في العالم مثل دبي وميامي وماربيا ولندن وبريمنغهام، وتملك الشركة عدة شركاء منها بنك دبي الوطني وشركة لامبورجيني، مكاتبنا في دبي موجودة ببناية لامبورجيني بشارع الشيخ زايد على مساحة 20 الف قدم وهي عبارة عن مكاتب تجارية تم تصميمها عن طريق كارلوس بابوزا أكبر مصصمي الديكور في العالم.

وذكر مختار انه نتيجة للخطط الموضوعة من قبل حكومة دبي اضحت المنطقة من أهم القطاعات الاستثمارية في العالم بالإضافة إلى معدلات زيادة الأسعار في دبي التي أصبحت أعلى من لندن وهونغ كونغ بزيادة سنوية 3% نتيجة للطلب المتزايد على العقارات كسكن وكاستثمار وإعادة تأجير بالإضافة إلى قوانين المناطق الحرة التي جعلت دبي المدينة الاولى عالميا في استقطاب الشركات.