الجاسم: نعمل على مساعدة الشباب لصنع خيارات وظيفية مناسبة لهم

شاركت شركة كامكو للاستثمار جنبا إلى جنب مع شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» وبالتعاون مع مؤسسة إنجاز الكويت، في ورشة عمل مهنية أقيمت تحت شعار «Head Start» والتي استضافتها جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، حيث التقى فريق كامكو مع الطلاب من كلية الإعلام في جامعة الخليج لتقديم رؤيتها حول كيفية أجراء مقابلات العمل ناجحة.

وخلال ورشة العمل قام ممثلو «كامكو» بتزويد الطلاب بالأدوات اللازمة لتطوير وتعزيز مهاراتهم في مقابلات العمل، وجاءت المشاركة انطلاقا من حرص الشركة على دعم وتأهيل الكوادر الشابة وتماشيا مع استراتيجيتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لاسيما في مجال التعليم.

وبهذه المناسبة، قالت نائبة الرئيس ورئيسة قسم التسويق في شركة كامكو دانة الجاسم: «نحن سعداء بالدور الذي قمنا به خلال هذه الورشة لمساعدة وتمكين ودعم جيل المستقبل من أجل تحقيق أهدافهم المهنية، حيث نقوم بدور نشط وفعال في تشكيل وتطوير ومساعدة الشباب في صنع الخيارات الوظيفية المناسبة لهم بناء على رغباتهم.

ونود أيضا بهذه المناسبة أن نعترف بالدور الحيوي الذي تقوم به كيبكو ودعوتنا للمشاركة في مبادراتها التي تهدف الى تقديم الدعم المستمر لفئة الشباب».

وأضافت الجاسم: «نحن دائما على اطلاع بكل الفرص المتعلقة بدعم الشباب المحليين ومساعدتهم في الحصول على الموارد المعرفية والأدوات المناسبة التي يحتاجون اليها ليكون لهم مستقبل أكثر بروزا.

ونؤكد في هذا الصدد ان تمكين الشباب يتماشى مع استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات لدينا والتي تركز في المقام الأول على قطاعات الصحة والتعليم والبيئة».