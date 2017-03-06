صرح وكيل وزارة المالية خليفة حمادة بأن وزارة المالية دشنت خدمة ربط نظام المراسلات والتوقيع الإلكتروني المستخدم في وزارة المالية مع نظام التراسل الإلكتروني الحكومي (G2G) بالتنسيق والتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT) وذلك يوم الأربعاء الماضي.

وبذلك تكون الوثائق الرسمية الصادرة عن وزارة المالية والمرسلة لجميع الجهات الحكومية مطابقة لقانون المعاملات الإلكترونية (20/2014) عن طريق نظام التراسل الإلكتروني الحكومي (G2G) ومعتمدة بالتوقيع الإلكتروني، إضافة لربط السجلات الخاصة بالوزارة (السجل العام، سجل معالي الوزير وسجل السيد وكيل الوزارة) بنظام التراسل الإلكتروني الحكومي (G2G).

وأشار إلى أنه تمت إضافة ميزة جديدة وهي إمكانية مخاطبة الجهات غير الحكومية (الشركات وما في حكمها) عن طريق تصدير الكتب الرسمية المرسلة من الوزارة مباشرة من خلال نظام المراسلات والتوقيع الإلكتروني إلى البريد الإلكتروني الرسمي للجهة المتسلمة بشكل مطابق لقانون المعاملات الإلكترونية بخصوص المراسلات الحكومية.

وعبر وكيل المالية عن تقديره للجهود التي تم بذلها من الكوادر المحلية بالوزارة لتطوير هذه الخدمات بشكل احترافي يجاري المعايير القياسية العالمية وتأكيده على عزم وزارة المالية بجعل التطور التكنولوجي جزءا أساسيا من أدوات العمل التي يتم توفيرها لموظفي الوزارة والمتعاملين معها بشكل مستمر ومتجدد.