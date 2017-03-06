احتلت الكويت المرتبة الثالثة خليجيا والثامنة عالميا بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة خلال عام 2015، بإجمالي تحويلات بلغت نحو 15.2 مليار دولار، في حين احتلت السعودية المرتبة الثانية عالميا بين أكبر الدول المصدرة لتحويلات العمالة الوافدة خلال عام 2015، بإجمالي تحويلات 38.8 مليار دولار تعادل مبلغ 145.5 مليار ريال.

وتأتي الولايات المتحدة في مقدمة الدول المصدرة لتحويلات العمالة الأجنبية بنحو 61.4 مليار دولار، وفي المرتبة الثالثة جاءت سويسرا بنحو 24.4 مليار دولار، ثم الصين بنحو 20.4 مليار دولار، ثم الإمارات بنحو 20.3 مليار دولار.

وفي ترتيب الدول المصدرة لحوالات العاملين للخارج، تأتي دول الاتحاد السوفيتي السابق بنحو 19.7 مليار دولار، ثم ألمانيا بنحو 18.5 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 15.2 مليار دولار، ثم فرنسا بنحو 12.7 مليار دولار، ثم قطر بنحو 12.2 مليار دولار، ثم لوكسمبورغ بنحو 11.4 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بنحو 11 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 10.7 مليارات دولار.

وارتفع إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية حول العالم بنسبة 24.1% خلال الفترة من 2008 إلى 2015 ليصل إلى نحو 391 مليار دولار، وبلغ متوسط التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية حول العالم نحو 349 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وخليجيا، يشير التقرير إلى أن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية بعد السعودية في حجم تحويلات العمالة الأجنبية في عام 2015 بنحو 20.3 مليار دولار، ثم الكويت بنحو 15.2 مليار دولار، وجاءت بعدها قطر بنحو 12.2 مليار دولار، ثم سلطنة عمان بنحو 11 مليار دولار، والبحرين بحوالي 2.4 مليار دولار، وبلغ إجمالي تحويلات العمالة الأجنبية من دول مجلس التعاون نحو 99.8 مليار دولار.

وبالنسبة لباقي الدول العربية، يشير التقرير إلى أن لبنان جاء في المرتبة السابعة والعشرين عالميا في تحويلات العمالة الوافدة بنحو 3.7 مليارات دولار خلال عام 2015، ثم ليبيا في المرتبة 28 عالميا بنحو 3.2 مليارات دولار، ثم مصر في المرتبة 58 عالميا بنحو 623 مليون دولار، ثم الأردن في المرتبة 60 بنحو 599 مليون دولار، ثم العراق في المرتبة 62 بنحو 548 مليون دولار، ثم سورية في المرتبة 63 بنحو 530 مليون دولار، ثم اليمن في المرتبة 73 بنحو 333 مليون دولار، ثم السودان في المرتبة 117 بنحو 89.4 مليون دولار، ثم المغرب في المرتبة 120 بنحو 78.8 مليون دولار، ثم الجزائر في المرتبة 122 بنحو 74.8 مليون دولار، ثم الضفة الغربية وقطاع غزة في المرتبة 137 بنحو 42.4 مليون دولار، ثم تونس في المرتبة 145 بنحو 26.5 مليون دولار.