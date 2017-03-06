دعت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمس الشركات المحلية والعالمية إلى التقدم بطلب إبداء الرغبة في الاستثمار بمشروع المدينة العمالية (جنوب الجهراء).

وقالت الهيئة إن هذه الدعوة تأتي تماشيا مع التوجه الحكومي نحو تفعيل برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووفقا لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين ولائحته التنفيذية وبالتعاون مع بلدية الكويت.

وأضافت ان المشروع سينفذ وفق نظام التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة ثم تحويل المشروع للكويت وفقا لأحكام القانون المذكور ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى المتصلة بأعمال الهيئة.

ولفتت إلى ان بلدية الكويت ستبرم عقد استثمار مدته 40 عاما مع المستثمر الفائز متضمنة ثلاث سنوات لأعمال التصميم والبناء.

وأوضحت ان مساحة الأرض المخصصة لمشروع المدينة العمالية الواقعة جنوب الجهراء تتجاوز المليون متر مربع وتضم عدة مرافق كالوحدات السكنية والخدمات التجارية والخدمات الحكومية والخدمات العامة.

وذكرت ان المشروع يهدف إلى تقليص وجود العمال في مناطق سكن العائلات إلى جانب تحسين المستوى المعيشي للعمالة ذات الدخل المحدود عن طريق تقديم السكن الملائم بأسعار معقولة بقدرة استيعابية تصل إلى عشرين ألف عامل (ذكر عازب).