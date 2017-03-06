قال تقرير صادر عن شركة «الوطني للاستثمار» إن أسواق الأسهم في منطقة الخليج حققت أداء متباينا لشهر فبراير.

فشهد السوق السعودي التراجع الأكبر حيث بلغت نسبة الخسائر المسجلة حوالي 1.8% تلاه السوق الكويتي بنسبة -0.8% وسوق دبي بنسبة -0.3% وكان سوق الأسهم البحرينية الأحسن أداء، إذ حقق أرباحا بنسبة 3.5% تلاه سوق الأسهم القطرية بنسبة أرباح 1.0% وحققت كل من سوق أبوظبي وسوق عمان أداء ثابتا تقريبا خلال الشهر، إذ لكل منهما أرباحا بنسبة 0.07%.

وعالميا، اشار التقرير الى استمرار الاسهم العالمية تحقيق أداء جيد إذ أنهت الشهر بارتفاع بنسبة 2.6% بقيادة أسهم الولايات المتحدة والأسواق الناشئة.

ويستمر الرئيس ترامب في تأثيره كقوة إيجابية على أسهم الولايات المتحدة التي أقفلت مرتفعة بنسبة 3.7% للشهر وفقا لقياس مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» (S&P 500).

وأنهت الأسواق الرئيسة الأخرى الشهر بتحقيق مكاسب، في حين انخفضت منطقة الخليج بنسبة 0.8% وفقا لقياس مؤشر MSCI لدول الخليج، وحققت السلع أداء متباينا للشهر مع إقفال الذهب بارتفاع بنسبة 3.1% وإقفال خام برنت بانخفاض بنسبة 0.2%. و

لاحظ التقرير انخفاض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في المملكة المتحدة انخفاضا طفيفا ليسجل 54.6، كما بلغ النمو في مؤشر سعر المستهلك لشهر يناير 1.8% على أساس سنوي مقارنة بـ 1.6% في شهر ديسمبر. وحققت مبيعات التجزئة أداء ضعيفا في شهر يناير، إذ هبطت إلى 1.5% مقابل 4.6% لشهر ديسمبر.

وأقفلت الأسهم في المملكة المتحدة الشهر بارتفاع بنسبة 2.3% وفقا لقياس مؤشر فوتسي 100، وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في منطقة اليورو لشهر فبراير وفقا لمجلة ماركت 55.4 مقارنة برقم شهر يناير الذي بلغ 55.2، ما يشير إلى استمرار التوسع في القطاع.