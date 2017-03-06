السنعوسي: النتائج تؤكد نجاح إستراتيجيتنا والعودة للربحية

وافقت الجمعية العمومية العامة لشركة «أنوفست» على بنود جدول اعمال الجمعية واقرت توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7% على السادة المساهمين، كما وافقت على تحويل مبلغ 10% من صافي الدخل العائد إلى مساهمي الشركة الأم للاحتياطي القانوني.

وتعليقا على هذه النتائج الايجابية، قال رئيس مجلس الادارة خالد السنعوسي «يعتبر العام 2016 عاما مميزا لانوفست، فليس بالأمر اليسير على الإطلاق أن نحقق تحولا حقيقيا في الأداء بالطريقة التي حققناها خلال عام 2016 حيث حققت المجموعة صافي ربح خاص بمساهمي أنوفست وقدره 10.1 ملايين دولار مقارنة مع صافي خسارة قدرها 48.1 مليون دولار بنهاية عام 2015.

وتؤكد هذه النتائج نجاح إستراتيجية المجموعة والتي مهدت لعودة الشركة للربحية جاءت من خلال تحقيق تخارجات ناجحة من بعض الاستثمارات، وتحسين اداء الاستثمارات الاخرى والمشاريع القائمة، بالاضافة الى إدارة المصاريف التشغيلية بفاعلية، وتخفيض مصاريف التمويل وإعادة هيكلتها».

واضاف «من المهم لنا، وبعد 7 سنوات صعبة، أن نعلن توزيع أرباح نقدية بنسبة 7% على السادة المساهمين، كما أن موافقة الجمعية العامة على هذا التوزيع تؤكد إيمانها بتطبيق ونجاح استراتيجيتنا وتدفعنا إلى مواصلة التطور في السنوات المقبلة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة مراد الرمضان «بكل المقاييس يعتبر عام 2016 عاما للتغيير والتطوير بالنسبة لنا.

ونحن نعتزم البناء على هذا الزخم، ومواصلة تنفيذ استراتيجيتنا وتحقيق أهدافنا الموضوعة للثلاث سنوات 2016 إلى 2018.

وهذا يتضمن العمل على تنويع محفظتنا الاستثمارية لتشمل قطاعات وأسواقا جديدة خارج الحدود المحلية.

وأخيرا، نحن على ثقة أن العام 2017 سيكون عاما ناجحا آخر يستمر فيه تحقيق الربحية».