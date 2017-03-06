قالت الادارة المركزية للإحصاء الكويتية إن الرقم القياسي لاسعار المنتجين في الكويت انخفض في الربع الرابع من عام 2016 بنحو 0.93% ليبلغ 64.2 نقطة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته، وأن الرقم القياسي لمجموعة الصناعات الاستخراجية انخفضت 1.38% نتيجة ارتفاع الرقم القياسي لاسعار استخراج النفط بنحو 1.56%.

وأوضحت أن أسعار الصناعة التحويلية سجلت انخفاضا بنسبة 0.55% نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة تكرير النفط بنحو 0.67% مشيرة الى التأثير المباشر لمجموعتي استخراج النفط وتكرير النفط على الصناعات الاستخراجية والتحويلية نظرا لأهميتهما النسبية داخل سلة السلع.

وذكرت انه بمقارنة الرقم القياسي لاسعار المنتجين بين الربع الرابع من 2016 والفترة المماثلة من 2015 يظهر ارتفاعا بنسبة 14.24% اذ قفزت مجموعة الصناعة الاستخراجية بنسبة 23.33% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة استخراج النفط بنحو 23.16%.وبينت ان مجموعة (الصناعة التحويلية) ارتفعت بنسبة 6.78% من جراء ارتفاع أسعار مجموعة تكرير النفط بنسبة 9.61%.

وأفادت بأن الرقم القياسي لاسعار المنتجين ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 7.78% مقارنة بنوفمبر الماضي نتيجة ارتفاع اسعار مجموعة (الصناعات الاستخراجية) بنسبة 12.89%. ولفتت الى ارتفاع اسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 3.13% خلال ديسمبر الماضي نتيجة ارتفاع اسعار مجموعة تكرير النفط بنسبة 5.32% في حين ظلت اسعار مجموعة الماء والكهرباء ثابتة خلال الفترة نفسها.