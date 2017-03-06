قالت هيئة أسواق المال ان فريق تنمية الأسواق التابع للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسك) يستهدف تطوير أسواق المال عبر تطوير بنيتها التحتية والأدوات الاستثمارية.

وأضافت الهيئة في بيان صحافي ان المهمة الرئيسية للفريق الذي تترأسه الكويت وباشر مهامه في فبراير الماضي تتمثل في تقديم المبادرات وفق أسس علمية ومنهجية واضحة ودراسة واقع الأسواق المالية في الدول الأعضاء لتحقيق الترابط والتعاون وتبادل الخبرات في مجال تنمية الأسواق.

وأوضحت أن الفريق يسعى إلى تقديم مبادرة لتطوير أسواق المال عبر تطوير بنيتها التحتية والأطراف المشاركة في منظومة ما بعد التداول، موضحة أن المبادرة تأتي تماشيا مع خطط الهيئة المتعلقة بتطوير هذه المنظومة في الكويت وتعزيزا للخبرة المكتسبة خلال الفترة السابقة في هذا الشأن.

وذكرت انها تسعى من خلال هذه المبادرة إلى تطوير الأدوات الاستثمارية المتوافرة في أسواق المال والتشريعات المنظمة لذلك والأدوات والآليات المناسبة لإدارة المخاطر النمطية في أسواق المال ودور هيئات أسواق المال في الحد من تلك المخاطر.

وأضافت أن المبادرة تستهدف تصنيف أسواق المال في الدول أعضاء المنظمة لدى مؤسسات التصنيف العالمية وأهم العقبات التي واجهتها.

يذكر أن هيئة أسواق المال الكويتية تمت تزكيتها خلال العام الماضي لرئاسة فريق تنمية الأسواق لمنتدى أسواق المال في اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي (كومسك) خلال اجتماعها السنوي الذي عقد في اسطنبول.