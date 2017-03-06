قالت شركة مينا العقارية إن مجلس إدارة الشركة الذي انعقد الخميس الماضي أبدى رغبته المبدئية في الاستحواذ على كامل أسهم شركة رأسمال القابضة.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة، أن الاستحواذ سيكون مقابل زيادة رأسمال شركة مينا العقارية بأسهم جديدة تخصص لمساهمي شركة رأسمال القابضة، ومراسلة مجلس إدارة الأخيرة بهذا الخصوص.

وأوضحت أنه وفي حال الموافقة المبدئية على العرض سيتم السير في الخطوات القانونية والإجرائية المتعلقة بعملية الاستحواذ.

وبحسب البيان، تشمل الإجراءات تقييما يكون مقبولا لكلتا الشركتين، والحصول على موافقة الجهات الرقابية من هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة على ذلك، والحصول على موافقة عمومية الشركة ومجلس إدارة رأسمال القابضة، وإعداد واعتماد مستند العرض المتمثل في نشرة الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة مينا العقارية، بعد اعتمادها من هيئة أسواق المال.

وأفادت مينا العقارية في البيان، بأنه وفي حال إتمام الصفقة، سينتج عن ذلك زيادة رأسمال الشركة، وزيادة أصولها بقيمة الأسهم المستحوذ عليها، مشيرة إلى أنه قد ينتج عن الصفقة استحواذ عكسي في حال بلغت نسبة المساهمين من شركة رأسمال القابضة المكتتبين في زيادة رأس المال نسبة تزيد على 50% من رأسمال مينا العقارية، ومن ثم شطب إدراج السهم طبقا لما تقرره هيئة أسواق المال في هذا الشأن.