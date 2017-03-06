قالت شركة دانة الصفاة الغذائية إن مجلس إدارة الشركة وافق بصفة مبدئية على العرض المقدم لشراء كامل حصتها في شركة «إف آند بي فنتشر هولدينغ» اللبنانية.

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أمس أن مجلس الإدارة اجتمع الخميس الماضي، وناقش التفاصيل الخاصة بالعرض، وقرر الموافقة بشكل مبدئي على العرض.

وأوضحت الشركة أن المجلس كلف الإدارة التنفيذية بعمل الدراسة المالية المطلوبة لمعرفة الأثر المالي على الشركة، كما قرر الاجتماع في وقت لاحق لمناقشة ذلك الأثر، ومن ثم رفع الأمر إلى العمومية غير العادية لإبداء رأيها النهائي.

يذكر أن دانة الصفاة تستحوذ بالكامل على شركة «إف آند بي فنتشر هولدينغ» العاملة بقطاع الصناعة في لبنان، ويبلغ رأسمالها نحو 5 ملايين دينار.