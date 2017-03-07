مجموعة متنوعة من أفضل ماركات السيارات لإرضاء جميع الأذواق



وسع بيت التمويل الكويتي (بيتك) برنامجه للخصومات الممنوحة لعملائه لتمتد الى العملاء المميزين المصنفين ضمن عملاء «حسابي» وعملاء «السندس» على خدمات التأجير التشغيلي للسيارات «التأجير مع الصيانة» بخصومات تصل الى 300 دينار على التأجير لسنة وسنتين بالتعاون مع 6 وكالات سيارات كبرى، ويعبر العرض الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري عن حرص «بيتك» على تلبية طموحات عملائه ومنحهم تجربة مصرفية مميزة ومكافآت حصرية، وذلك باضافة مزايا جديدة يمكن للعملاء معرفــة تفاصيلها على موقع «بيتك» الإلكتروني.

ويشتمل العرض على التأجير التشغيلي للسيارات عدة انواع هي: لكزس وجاكوار ومازيراتي وتويوتا وجي ام سي وهوندا، حيث استهدف «بيتك» مجموعة متنوعة من افضل ماركات السيارات لارضاء جميع الاذواق وجميع الاهتمامات المرتبطة بتنوع الشريحتين المستهدفتين من العملاء وهما عملاء «حسابي» المعني بشريحة الشباب و«السندس» وهي مجموعة الخدمات الحصرية الخاصة بالسيدات، ويمكن للعملاء من الشريحتين الاستفادة من العرض من خلال زيارة معارض «بيتك» في الري والشويخ والضجيج والاحمدي.



وسيتمتع العملاء، بالاضافة الى مزايا العرض الخاص على برنامج التأجير، بخدمات الصيانة المجانية وتأمين ذهبي شامل وخدمة الطرق 7/24 وسيارة بديلة.

ويحرص «بيتك» على الاستمرار في مكافأة عملائه وتلبية متطلباتهم نحو حياة أفضل، وفي الوقت ذاته تعزيز أهداف «بيتك» الرامية إلى تنشيط حركة الاقتصاد المحلي من خلال زيادة مبيعات الوكلاء والتجار.