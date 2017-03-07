«إدج» تقدم أرقى مستويات الراحة والفخامة والتقنيات المتطورة

حصدت سيارة فورد إدج الجديدة جائزة أفضل سيارة كروس أوفر لعام 2017، خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي نظمته مجلة ويلز Wheels في دبي لتضيف بذلك إنجازا جديدا إلى سجل هذه السيارة متعددة الاستعمالات والحافل بالجوائز.

وأثبتت فورد إدج شعبيتها الواسعة منذ إطلاقها في منطقة الشرق الأوسط، حيث تصدرت قوائم التحكيم ضمن الفئة لهذا العام بلقب سيارة العام لمجلة أوتوموبيل Automobile في لبنان، وسيارة العام في سلطنة عمان من مجلة أوتومان Automan، وسيارة العام من مجلة إيفو EVO الشرق الأوسط. وفي وقت لاحق من الشهر الجاري، تواصل فورد إدج نجاحها بكونها السيارة الأكثر ترشحا للجوائز في تنافسها للحصول على جائزة سيارة العام في منطقة الشرق الأوسط MECOTY 2017، ضمن فئة السيارات الصغيرة والرياضية متعددة الاستخدامات، لتعزز بذلك من جديد مكانتها المرموقة كواحدة من أفضل السيارات في المنطقة.

وتعتبر جائزة سيارة العام التي تمنحها مجلة ويلز، للعام التاسع على التوالي، من أرقى الجوائز المستقلة في عالم السيارات. كما واستحوذت فورد إدج على اهتمام قراء مجلة ويلز ليتم ترشيحها ضمن القائمة النهائية لنيل جائزة سيارة العام من اختيار القراء. وبهذه المناسبة، قالت كريستال وورذيم، مدير التسويق لدى فورد الشرق الأوسط وأفريقيا: تحظى سيارات فورد بسمعة طيبة ومستحقة باعتبارها من أكثر السيارات متعة في القيادة. وترسي فورد إدج معايير جديدة ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات مع تزويدها بحزمة من المزايا التقنية المتطورة بما فيها نظام التوجيه المتكيف، ومساعد الركن النشط المعزز، إضافة إلى محرك إيكوبوست الرياضي الجديد بسعة 2.7 ليتر على الطراز الرياضي. ويشكل الفوز بهذه الجائزة المرموقة دليلا ملموسا على المكانة الريادية لسيارات فورد في هذه الفئة المهمة.

وتقدم سيارة فورد إدج الجديدة كليا من فئة سيارات كروس أوفر متعددة الاستخدامات مستويات رفيعة من الراحة والميزات المتطورة المساعدة للسائق مع ديناميكية رائدة بمجال القيادة لعدد أكبر من العملاء في مدن الشرق الأوسط.

وتتميز السيارة الجديدة كليا بطابع رياضي جريء ومهيب على الطرقات، تكتسبه من خلال العجلات المثبتة عند أطراف الزوايا بما يمنحها وقفة عريضة وتساعد على تعزيز الفسحة الداخلية للسيارة إلى أقصى الحدود. كما تتعزز قدرات القيادة على الطرقات الوعرة من خلال ارتفاعها عن الأرض بما يضمن للسائق وضعية جلوس مرتفعة تمنحه رؤية أوضح للطريق.

وتقدم السيارة ثلاثة خيارات للمحرك، اثنان منها جديدان - محرك إيكوبوست قياسي سعة 2.0 ليتر مع 4 أسطوانات وشاحن توربيني بمنفذين بتقنية Twin-scroll بقوة 253 حصانا وعزم دوران 378 نيوتن متر، ومحرك 6 أسطوانات إيكوبوست سعة 2.7 ليتر بقوة 340 حصانا وعزم دوران 542 نيوتن متر. كما يتوافر محرك 6 اسطوانات سعة 3.5 ليترات مع سحب طبيعي بقوة 283 حصانا و340 نيوتن متر. وتترافق جميع المحركات بعادم مزدوج وناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات.

وتعزز فورد تقنيات سيارة إدج لعام 2017 باستخدام أحدث نسخة من نظام الاتصالات والترفيه والمعلومات الذكي SYNC 3. ويدعم النظام الجديد خاصية اللغة العربية للمرة الأولى عبر النصوص والتنشيط الصوتي، بالإضافة إلى لغات جديدة أخرى، بما يوفر للسائقين الذين يتحدثون اللغة العربية تحكما صوتيا أسهل أثناء القيادة. ويعتبر هذا النظام واحدا من أكثر الأنظمة البديهة المتاحة من خلال إمكانية دمجه مع تطبيقات Android Auto وApple CarPaly، ونظام التحكم Siri Eyes-Free.