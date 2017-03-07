في إطار تعزيز دورها والتزامها بالمسؤولية الاجتماعية والإنسانية، زار وفد من شركة بوبيان للتأمين التكافلي مستشفى «بيت عبدالله».

وأشارت «بوبيان تكافل» في بيان صحافي، إلى ان فريق عملها قام خلال الزيارة بتوزيع الهدايا على الأطفال، لرسم البسمة على وجوه البراعم.

وقد أكدت الشركة حرصها الكبير على القيام بزيارات مماثلة إلى العديد من المستشفيات والمراكز الصحية ودور الرعاية الاجتماعية وغيرها من المؤسسات بغية ترسيخ روح التواصل المجتمعي مع كل الفئات.

كما ذكرت «بوبيان تكافل» أن موظفيها يبدون اهتماما كبيرا جدا بمشاركة الأطفال المرضى الفرحة في مختلف المناسبات، ولاسيما في الأحداث المهمة كالأعياد الوطنية وغيرها، موضحة أن هذا الأمر يندرج في إطار الاهتمام بالنشاطات الاجتماعية والإنسانية، والتعبير عن روح المشاركة الأصيلة مع مختلف شرائح المجتمع.

وفي هذا السياق، أثنت إدارة مستشفى «بيت عبدالله» على المبادرة الطيبة من قبل فريق الشركة، مشيرة إلى أنها خطوة بالغة الأهمية كونها تترك أثرا بالغا في نفوس الأطفال الصغار، الذي يفرحون بمثل هذه الزيارات.

وهذه الزيارة ليست الأولى التي تنظمها الشركة، حيث تواصل بشكل دؤوب القيام بزيارات مماثلة إلى العديد من الجهات، وذلك تعبيرا عن قيم المشاركة والمسؤولية المجتمعية النبيلة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة تسعى دائما لتوفير كل وسائل الدعم للمؤسسات والجمعيات المعنية بتقديم خدمات الرعاية الصحية في الكويت، إلى جانب قيامها بصورة مستمرة بتنظيم الأنشطة والحملات التوعوية متعددة الأهداف.