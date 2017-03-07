حسين: الشهادة تأكيد لما بذلناه بتطبيق المعايير البيئية العالمية في عملياتنا

حصلت شركة إيكويت للبتروكيماويات على شهادة واعتماد الرعاية المسؤولة 14001 بناء على المعايير الجديدة للعام 2015، لتصبح بذلك أول شركة بتروكيماويات في الشرق الأوسط تنال هذا الاعتراف الدولي المرموق من شركة دي أن في جلوبال (DNV GL).



وتهدف الشهادة إلى دعم مساعي الشركة للتنمية المستدامة في مجالات الصحة والسلامة والبيئة.

ويعتبر الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة مبادرة تطوعية دولية في صناعة الكيماويات العالمية، والهدف منها التعامل مع كافة نواحي الصحة والسلامة والبيئة في مختلف القطاعات المرتبطة بالإنتاج والتعامل الآمن مع المواد الكيماوية أثناء دورة تصنيعها، إضافة إلى توضيح دورها في تحسين جودة الحياة والمساهمة في التنمية المستدامة.

وتعليقا على هذا الإنجاز، قال الرئيس التنفيذي لشركة ايكويت محمد حسين: «نحن فخورون بحصولنا على شهادة 14401 من العام 2015 للرعاية المسؤولة لاسيما أنها تصديق على العمل الجاد الذي بذلناه في تطبيق المعايير البيئية العالمية في كافة عملياتنا، وبصفتنا من الموقعين على الميثاق العالمي للرعاية المسؤولة، سندعم هذه المبادرة بفعالية من خلال كافة الوسائل المتاحة، وستسعى شركة ايكويت دائما إلى إيجاد المزيد من الوسائل المبتكرة لتطوير أفضل الممارسات المهنية في كافة قطاعات الشركة».

ومن جانبها، سعت شركة ايكويت للحصول على شهادة 14001 للعام 2015 للرعاية المسؤولة التي تحدد إطار عمل واضحا لتحقيق المزيد من التقدم وتعزيز نظامها في إدارة الصحة والسلامة والبيئة، مع التركيز على مواصلة التطوير والتنمية كجزء من ثقافة وهوية الشركة.

وتقدم هذه الشهادة أيضا أداة لتقييم الأداء البيئي وتحديد جوانب التقدم التي أحرزتها الشركة، فضلا عن ذلك تسلط الشهادة الضوء على مساعي شركة ايكويت الاستراتيجية المستمرة للقيام بدور مواطن عالمي عبر العمل بمسؤولية في بيئة العمليات التشغيلية بصفة يومية وكذلك على المدى الطويل.