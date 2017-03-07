24 عملية شراء في 17 شركة قيمتها تجاوزت 12 مليون دينار

14 مليون دينار قيمة أكبر6 عمليات تغيرفي الملكية

«مجموعة الساير» اشترت 1.7% في بنك وربة بـ 4.5 ملايين دينار

8 عمليات دخول جديدة لنادي كبار الملاك

خروج وحيد من القائمة الخاصة بشركة وربة للتأمين





شريف حمدي

تشير الإحصاءات التي ترصدها «وحدة الأبحاث الاقتصادية بجريدة الأنباء» الى أن كبار الملاك في الشركات المدرجة بالبورصة اتجهوا لزيادة حصصهم من خلال الشراء بالتداولات اليومية خلال تعاملات فبراير الماضي وهو ما يعكس توافر سيولة لدى الملاك يعيدون استثمارها في نفس القنوات التي استثمروا فيها من قبل ويزيدون حصصهم في الشركات القائمة، فهل تأتي عمليات الشراء نتيجة لمحدودية الفرص الاستثمارية داخل الاقتصاد الكويتي الذي يعتمد بنسبة كبيرة على النفط ام انهم يرون ان أسعار الأسهم مازالت قيمتها السوقية رخيصة مقارنة بقيمتها العادلة؟ وفي النهاية تؤدي زيادة تلك الحصص الى التأثير السلبي على قيمة التداولات الحرة للأسهم بالسوق ما قد يؤثر على حركة التداولات اذا تمسك كبار الملاك بالأسهم وبعض تلك العمليات يعكس رغبة دخول كيانات اقتصادية كبيرة الى قطاعات بعينها مثل شراء مجموعة الساير ببنك وربة.

رصدت «الأنباء» إفصاحات البورصة لحركة التغيرات بقائمة كبار الملاك خلال تعاملات شهر فبراير الماضي، وتقدر قيمة هذه العمليات التي تنوعت ما بين شراء وبيع بنحو 24 مليون دينار.

ويبدو ان تحسن أداء مؤشرات السوق وعودة السيولة في المجمل لمعدلات غابت عنها لفترات طويلة (باستثناء الجلسات الأخيرة)، كان جزءا منه عمليات شراء قام بها كبار الملاك بالسوق خلال تلك الفترة، حيث تبين من خلال الرصد ما يلي:

٭ بلغ عدد عمليات الشراء بهدف زيادة الحصص في 17 شركة 24 عملية، بقيمة 12.2 مليون دينار تشكل 50.8% من الإجمالي.

٭ بلغ عدد عمليات البيع بهدف تقليص حصص كبار الملاك في 9 شركات مدرجة 12 عملية، بقيمة 11.6 مليون دينار تشكل 48.2% من الإجمالي.

٭ شهدت قوائم كبار الملاك تغيرات لافتة بدخول مستثمرين في قائمة الكبار لـ 8 شركات هي التقدم، المدينة، التجارة، جي اف اتش، لوجستيك، مركز سلطان، المواشي، إضافة إلى وثاق.

٭ تم التخارج بالكامل من شركة واحدة وهي شركة وربة للتأمين، حيث تخارج عبدالله بخش ببيع 6.3% تمثل إجمالي حصته بالشركة.

أكبر العمليات بالقيمة

تقدر قيمة أكبر 6 عمليات تغير في الملكية خلال الشهر الماضي، بنحو 14.3 مليون دينار، وهي تنقسم إلى عمليتي بيع نسبة 2.1% في شركة هيومن سوفت كانت مملوكة لعلي الزبيد بقيمة تقدر بـ 7.9 ملايين دينار، و3 عمليات شراء لشركة مجموعة الساير القابضة التي رفعت حصتها في بنك وربة خلال الشهر 3 مرات بنسبة إجمالية 1.7% لتصل إلى 8.8%، وهي تستهدف 15% كما أعلنت من قبل، وبلغت قيمة هذه العمليات 4.5 ملايين دينار، إضافة إلى عملية شراء لسالم الحوسني في شركة أسمنت الخليج بقيمة 1.9 مليون دينار.

هيومن سوفت

ذلك السهم الذي ارتفع قرابة 6 أضعاف في اقل من عام واحد حيث تداول سهم الشركة حول مستويات 500 - 600 فلس في ابريل من العام 2016 ليصل الى مستويات الـ 3 دنانير مطلع العام الحالي وكان السهم قد شهد 31 صفقة خاصة تم تنفيذها خلال يناير وفبراير الماضيين بقيمة إجمالية تخطت 66 مليون دينار، حيث يتم نقل الملكية الى العديد من المحافظ المحلية والاقليمية والعالمية بحسب تصريحات صحافية سابقة.

ويتوزع هيكل ملكية هيومن سوفت بين أعيان للاجارة بنسبة 17.6% ومرزوق الرشدان وراشد الرشدان بـ 9% و8.25% على التوالي واسعد السند بنسبة 13.3% بحسب بيانات الملكية على الموقع الرسمي للبورصة الكويتية.

بنك وربة

حصلت مجموعة الساير على الموافقات الرسمية لزيادة حصتها الى 15% في بنك وربة منذ 18 أكتوبر الماضي وخلال 5 أشهر فقط ارتفع سعر السهم وحتى إغلاق جلسة الخميس 2 مارس الماضي بنسبة 67% حيث ارتفع سعر السهم من 162 فلسا الى 270 فلسا ووصلت ملكية مجموعة الساير بالبنك الى 8.8% بنهاية فبراير مستهدفة الوصول الى نسبة 15% حتى 18 ابريل المقبل.

وتتوزع ملكية البنك بين مجموعة الساير المالك الجديد والهيئة العامة للاستثمار بنسبة ملكية 25.2% والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة ملكية 6.83%.

أسمنت الخليج

تصل القيمة السوقية للشركة الى 919 مليون دينار وقد ارتفع سعر السهم منذ بداية العام بما يقارب الـ 20% من مستويات 74 فلسا مطلع العام الى 90 فلسا والشركة مدرجة بسوقي الكويت وأبوظبي للأوراق المالية ويمتلك سالم الحوسني ومجموعته (السالم المحدودة) 13% من أسهم الشركة ليأتي كثاني أكبر الملاك بعد شركة الخير الوطنية للأسهم التي تمتلك الحصة الحاكمة بنسبة 37.8% ويحل معهم بقائمة كبار الملاك كل من حكومة رأس الخيمة بنسبة 7.26% وحمد الونيس بنسبة 7.67% بحسب بيانات الشركة على موقع البورصة الكويتية.

أما على صعيد الشركات التي شهدت أكثر عمليات تغير في قائمة كبار الملاك من العدد، فكانت شركة المدن بواقع 3 عمليات شراء بقيمة 228 ألف دينار، وشركة انوفست بواقع 3 عمليات عبارة عن عملية شراء وعمليتي بيع بقيمة إجمالية 1.1 مليون دينار، وشركة سنام التي شهدت 3 عمليات شراء بقيمة 407 آلاف دينار.

ومن ضمن عمليات الدخول الثماني الى نادي كبار الملاك كان دخول شركة مشاريع الكويت القابضة بنسبة كبيرة وصلت الى 29% بشركة التقدم تلتها عملية دخول جميل سلطان العيسى بنسبة 9.76% في شركة م سلطان وظهور شعاع كابيتال بقائمة الكبار بنسبة 8.76% بشركة أموال.

ويظهر مما سبق أن عمليات الشراء لزيادة الملكيات كانت أعلى من عمليات البيع خلال الشهر الماضي، كما ظهر جليا أن عمليات الدخول لاستهداف نسب أعلى، كانت أكثر من عمليات التخارج بشكل كبير بواقع 8 إلى 1 شركة، وهو ما يعطي إشارات بأن السوق مازال جاذبا للمستثمرين مقارنة بفترات سابقة، وذلك على الرغم من الاتجاه الهابط لمؤشرات ومتغيرات السوق في الأسبوعين الأخيرين خاصة على مستوى السيولة.