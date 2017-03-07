أظهرت إفصاحات البورصة أمس، تغيرا في ملكيات كبار الملاك في 3 شركات، أبرزها بيع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية حصة بمقدار 0.5% من أسهم بنك وربة بقيمة 1.4 مليون دينار، وأصبحت حصة «التأمينات» في البنك 6.3% تراجعا من 6.8%.

ويتزامن التراجع في حصة الهيئة العامة للتأمينات والتي اعلن عنها امس مع سعي مجموعة الساير زيادة حصتها في بنك وربة، حيث وصلت نسبة ملكية المجموعة في قائمة كبار الملاك 8.8%، بحسب آخر الإفصاحات الخاصة بتغيرات كبار الملاك علما بأن المجموعة تستهدف الاستحواذ على 15% من أسهم البنك وقد حصلت على الموافقات الرسمية لزيادة حصتها لتلك النسبة في 18 ابريل المقبل كحد أقصى.

وعلى صعيد باقي عمليات تغير كبار الملاك والتي ظهرت بإفصاح أمس فقد باعت شركة اكتتاب القابضة ومجموعتها (شركة بترو للأعمال المتكاملة وشركة القلم العربي التعليمية) حصة تقدر بـ 0.7% في اسهم شركة المستثمرون بقيمة 134 ألف دينار وبذلك أصبحت حصة اكتتاب 13.5% انخفاضا من 14.2%، فيما زاد عبدالله حمد محمد النفيسي ومجموعته (شركة النوافل التجارية) حصته في شركة آسيا بنسبة 0.7% بقيمة 213 ألف دينار لتصبح حصته 10.6% ارتفاعا من 9.9%.