أعلنت شركة أسس القابضة عن تحقيق أرباح صافية خلال عام 2016 بلغت 2.8 مليون دينار، بالمقارنة مع العام السابق والذي بلغ به صافي الربح 2.3 مليون دينار، أي بزيادة بلغت 25%.

وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.خالد محمود النوري ان مجلس الإدارة أوصى للجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 15% من القيمة الاسمية للسهم على أن تخصم من الأرباح المرحلية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، كما اعتمد مجلس الإدارة دعوة المساهمين لعقد اجتماع الجمعية العامة بصفتها العادية لمناقشة البيانات المالية السنوية ضمن بنود اعتيادية أخرى.

من ناحية أخرى، أفاد النوري بأن أداء المجموعة كان استثنائيا خلال عام 2016 نتيجة للتخارج من الشركات التابعة في المجال التعليمي، وقد بلغ الربح من صفقة التخارج 13.4 مليون دينار.

وأضاف ان مجلس الإدارة اتخذ قرارا بأخذ مخصصات خلال العام بمبلغ اجمالي 8.7 ملايين دينار تمثلت بالتحوط على جزء من كفالات تضامنية تم توقيعها مع بنوك ومؤسسات مالية من قبل الشركة الأم، تتعلق بعقود تسهيلات وفق الأغراض، وقد ارتأت المجموعة ضرورة أخذ مخصص لهذه الكفالات كإجراء احترازي تحوطا من أي تداعيات وآثار سلبية مستقبلية.

وبالإشارة للتطور الذي طرأ على حجم حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم والذي بلغ إجماليه بنهاية 2016 مبلغ 13.2 مليون دينار، بالمقارنة بنهاية العام 2015 حيث بلغ 29.1 مليون دينار، أي بانخفاض نسبته 55%، كشف النوري ان السبب الرئيسي لانخفاض قيمة حقوق المساهمين هو تخفيض رأس المال، وتوزيع قيمة الأسهم المخفضة نقدا على المساهمين بمقدار 100 فلس لكل سهم تم تخفيضه وإلغاؤه ليبلغ رأسمال الشركة بنهاية 2016 مبلغ 10 ملايين دينار مقارنة بنهاية العام 2015 بمبلغ 26.8 مليون دينار، أي بانخفاض نسبته 63%.

ووفقا للبيانات المالية التي ناقشها مجلس الإدارة، فقد بلغت القيمة الدفترية للسهم كما في 31 ديسمبر 2016 مبلغ 132.3 فلسا للسهم، بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2015، حيث بلغت 108.8 فلوس للسهم، أي بارتفاع قدره 26.5 فلسا للسهم، وما نسبته 22%.