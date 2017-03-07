عبدالرحمن خالد

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح أن لجنة التخصيص عاكفة على دراسة تخصيص مشروعات قطاع عام في دراسة ستنتهي منها خلال 3 أشهر تتضمن تخصيص 37 مشروعا عاما وتحويله الى القطاع الخاص في إطار خطة لزيادة معدلات التخصيص ضمن خطة التنمية الاقتصادية تمتد لـ 20 عاما مقبلة.



وبسؤالها عن إمكانية تخصيص الخطوط الجوية الكويتية، أكدت الصبيح ان الموضوع لم يتم اتخاذ قرار فيه وانه سابق لأوانه، حيث إن الحكومة ملتزمة بتطبيق القانون الموجود حاليا في الوقت الذي يعكف فريق عمل على تعديل القانون ليتماشى مع السياسات الاقتصادية وخطة التنمية الاقتصادية طويلة الأجل للحكومة والهادفة عالى تنويع الأنشطة الاقتصادية.

وأعربت الوزيرة عن سعادتها لتوظيف 34 شابا وشابة كويتيين من قبل شركة هواوي، مشيدة بدور هيئة الاستثمار الأجنبي المباشر للمساعدة على وجود شركات أجنبية لنقل التكنولوجيا اكثر من الاستثمارات، مشددة على ضرورة الاستثمار في العنصر البشري.

وأضافت: «في الفترة المقبلة تتجه المؤسسة العامة للرعاية السكنية الى المدن الذكية، حيث إننا سنكون مستعدين لتلك المدن عبر الشباب الذين سيتم تدريبهم على ذلك في الوقت الحالي».

وكانت أبرز وأحدث المشروعات التي تطرحها الحكومة للتخصيص عن طريق هيئة الشراكة مع القطاع الخاص شركة الزور الشمالية عن طريق تخصيص 50% من أسهمها للاكتتاب العام للمواطنين على أن يتم الطرح لكل المواطنين بالتساوي ومن لا يرغب في الاكتتاب فستحل الحكومة بدلا منه مع توقعات بأن يتم الطرح نهاية العام الحالي.