فرصة لدخول السحب مقابل إيداع مبلغ 10 دنانير بدلاً من إيداع مبلغ 100 دينار

أقام بنك وربة السحب الشهري الثاني لعام 2017 لعملاء حساب السنبلة وذلك بعد التطويرات التي طرأت عليه منذ بدء العام الحالي.



وقد تم السحب الذي أعلن البنك من خلاله عن أسماء الرابحين الاثني عشر بحضور عدد من الإدارة التنفيذية للبنك والموظفين وتحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



واستطاع اثنان من عملاء بنك وربة الفوز بالجائزة الكبرى وهي 5000 دينار كويتي وكانت من نصيب كل من نايف دومان عوض المطيري وفيصل مطلق سعد العازمي أما الجوائز العشر الأخرى فكانت بقيمة 1000 دينار لكل رابح ذهبت لكل من حمد حسين مناحي العجمي وايمان عبيد محمد المطيري وعبير مرضي عوض العازمي وطارق ياسر ونان الخالدي واحمد عتيق مناور العنزي وسعد علي مزيد العتيبي وأحمد جاسم محمد الشمري وحصة فهيد محمد العجمي وثريا ضيدان علي العجمي وجمال عبد الغفار محمد العوضي.



وتمثلت التطويرات التي عمل عليها بنك وربة مطلع العام الحالي في رفع عدد الفائزين الى 12 فائزا بعد أن كان في السابق 6 فائزين، كما أصبح إجمالي الجوائز الشهرية 20 ألف دينار مقابل 10 آلاف دينار كويتي في السابق، بينما أصبح لكل عميل فرصة لدخول السحب مقابل إيداع مبلغ 10 دنانير بدلا من إيداع مبلغ 100 دينار في السحوبات السابقة.



يندرج حساب «السنبلة» كواحد من حسابات التوفير على أساس الوكالة بالاستثمار وفق نظام الادخار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بشكل كلي، حيث تم اعتماده من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك ويعتبر الخيار الأمثل لجميع العملاء بتوفير الأموال وفي الوقت نفسه تحقيق عوائد مالية على ودائعهم. كما يؤهل مشتركيه للدخول على سحوبات شهرية للفوز بجوائز مالية يبلغ أدناها 1000 دينار كويتي شهريا.

يمتاز هذا الحساب بعدم اشتراطه على العملاء تحويل الراتب الى بنك وربة، حيث يستطيع أي فرد تتوافر فيه الشروط اللازمة القيام بفتح حساب «السنبلة» ودخول السحب الشهري في أي فرع من فروع البنك وخلال دقائق معدودة أو من خلال الخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أجهزة الهواتف بنظاميها Apple وAndroid.