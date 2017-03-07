مشاريع عقارية في «صباح الأحمد البحرية» أول وأكبر مدينة تُشيد بالكامل من قبل القطاع الخاص

«السرب» و«يسر» و«تبارك القابضة» تطرح باقةمن مشاريعها العقاريةالمتميزة



تطرح شركة السرب للتطوير العقاري وشركة يسر الدولية العقارية وشركة الديار العقارية مجموعة مشاريع عقارية محلية ومصرية وأوروبية في معرض العقارات الكويتية والدولية الحدث العقاري الأبرز والأكبر في الكويت والمستمر حاليا في فندق الريجنسي.

«السرب للتطوير العقاري»

وقال الرئيس التنفيذي في شركة السرب للتطوير العقاري بدر العثمان إن (السرب) تسعى دائما إلى اقتناص الفرص العقارية والسياحية داخل الكويت، ومن هذا المنطلق دأبت الشركة على التنويع بالمشاريع العقارية الملائمة لجميع فئات المجتمع من خلال الأسعار والتصاميم التي تلبي كل احتياجات الراغبين بالاستثمار في هذه المشاريع.

واشار العثمان إلى أن الشركة لديها مشروع الشراع التي تقوم بطرحه وهو مكون من 88 شاليها بمساحة إجمالية تصل إلى 6800 متر مربع وبنماذج وابعاد مختلفة منها دور أرضي وأول وثاني وروف.

وتابع: المشروع يقع في مدينة صباح الأحمد البحرية جنوب الكويت، وهي أول وأكبر مدينة وتعتبر من المشاريع التي تشيد بالكامل من قبل القطاع الخاص تنفيذا لتطلعات سمو أمير البلاد لتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا والعمل على توسيع عملية الاقتصاد وتعزيز دور القطاع الخاص بدعم التنمية الاقتصادية.

وأشار العثمان إلى أن المشروع «الشراع» تم تصميمه على شكل بوم الكويت القديم وله طابع يجمع بين الماضي والحاضر، لافتا إلى أنه يضم عددا من الوحدات السكنية منها نظام شقق، غرفة ماستر و3 غرف أو غرفتي نوم وحمام وغرفة خادمة بحمام خاص وصالة جلوس ومطبخ وبلكونة.

ولفت إلى أن هذه النماذج مختلفة الوجهات ومطلة على شاطئ الخور مباشرة، كما تطل الواجهة الخلفية للمشروع على حدائق خضراء، مع العلم ان جميع الشقق في المشروع مؤثثة بالكامل من أشهر محلات الأثاث في الكويت بما في ذلك المطابخ والكهربائيات.

أما فيما يتعلق بمشروع دار الشرهان فقال العثمان انه يقع في مدينة صباح الأحمد البحرية، ويشمل واجهة واسعة متاحة لسكانه ومن مميزات المشروع هو امتداد الواجهة لتصل إلى 16 مترا مع مواقف للسيارات.

وتابع: المشروع يقام على مساحة إجمالية تقدر بحدود 1458 مترا ويتألف من 15 وحدة سكنية بمساحات متعددة، كما أن جميع هذه الوحدات مؤثثة بالكامل بما في ذلك المطابخ والكهربائيات.

وعن مشروع شاليهات الدهر لفت العثمان إلى أنه يعتبر أول مشروع صديق للبيئة في الكويت، حيث ان جميع الوحدات الموجودة داخل المشروع تحتوي على نظام توفير الطاقة بما يحد من الاستهلاك الكهربائي بنسبة 40%. وتابع: يقع المشروع في مدينة صباح الأحمد البحرية في منطقة الخيران المرحلة الأولى على مساحة 5704 أمتار ويضم 72 وحدة سكنية بواجهات مطلة على شاطئ الخور مباشرة، أما الواجهات الخلفية فتطل على اطلالة على المسبح والحدائق.

وأشار العثمان إلى أن الشركة تطرح بمناسبة الاعياد الوطنية مشروع شاليهات إلفين في مدينة صباح الأحمد البحرية، حيث يعتبر هذا المشروع الفرصة الأمثل للتمتع بتجربة سكنية واستثمارية سياحية مميزة وبأسلوب عصري، مما يجعل مالك الوحدة الاستفادة والتمتع بالخدمات المقدمة.

وتابع: يعتبر المشروع هو الأحدث والأضخم لمشاريع (السرب) ويقام على مساحة 20 ألف متر مربع مع إطلالة بحرية، ومصمم بألوان مميزة وهادئة تضفي الراحة والاسترخاء وبمساحات ونماذج مختلفة تصل إلى 210 امتار مربع للوحدة، مع مواقف سيارات وصالات رياضية منفصلة للرجال والنساء وصالة ألعاب للأطفال وأمن وحراسة ومطاعم.

«يسر الدولية العقارية»

كشف المدير الإقليمي في شركة «يسر الدولية العقارية» فواز العتيبي عن التسويق لأول مرة في دولة البرتغال في أوروبا حصريا لشركة يسر المتعاقدة مع كبرى الشركات هناك، حيث سيتم طرح حزمة كبيرة من المشاريع المتنوعة في اجمل مدن البرتغال مثل مدينة الجارف وبورتو ولشبونة بأسعار مغرية بما يتسنى للعملاء اختيار الأفضل لهم.

وأشار العتيبي إلى توجه شركة يسر الى التسويق في جمهورية البوسنة والهرسك حيث جمال الطبيعة وتوافر كل الخدمات بالقرب من مشاريعنا سواء في مدينة أوسينيك أو مدينة فيسيكو، وأسعار الأراضي تنافسية بشكل سيلاحظه جميع عملائنا بالفترة أثناء المعرض.

وأكد ان الشركة تعمل بمنتهى المصداقية ويسر وشفافية لترسيخ الثقة على المدى القريب والبعيد وذلك بتقديم الأوراق الثبوتية التي تثبت ان الأرض مرخصة سكنية وتقع في المناطق العمرانية.

ومن ناحية اخرى تعاقدت شركة يسر مع كبرى شركات التطوير العقاري في جمهورية مصر العربية وهي مجموعة الرواد للإنشاء والتعمير ذات الخبرة الكبيرة والسمعة المتميزة في القاهرة الجديدة في التجمع الخامس بالقرب من الجامعة الأميركية حزمة من المشاريع الجاهزة للتسليم الفوري وأيضا وحدات اخرى يتم تسليمها في خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وصرح العتيبي عن العرض التنافسي الكبير للمواطنين والمصريين بالخارج لأول مرة مقدم ١٥%‏ فقط وتقسيط حتى ٧ سنوات وذلك خلال المعرض.

«الديار العقارية»

وقال المدير الإقليمي في الشركة عقيل الهذال ان «الديار العقارية» أصبحت ضمن كبرى الشركات العقارية التي تقوم بتسويق وتطوير المشاريع الخارجية وخصوصا مشاريع البوسنة وتركيا، وذلك بفضل الإمكانيات الإدارية المتطورة التي تمتلكها من خلال فريق تسويقي وتطويري مؤهل بشكل كبير واختيارها لأفضل المشاريع المتميزة في مواقعها وتصاميمها وأسعارها، إضافة إلي مشاركاتها في المعارض العقارية المقامة في الكويت وكذلك دول المنطقة، واستخدامها للأدوات التسويقية الفاعلة.

وبين الهذال ان بعد انتهاء 98% من مبيعات منتجع (المنتزه_اليجا) تطرح شركة الديار العقارية المالكة والمطورة لأحدث مشاريعها في سراييفو بحي إليجا منتجع (لؤلؤة_اليجا) تم طرحه للعملاء ويعد المنتجع من المشاريع المتميزة في المنطقة، هذا المنشأ المعماري الجبلي يتدرج على أكثر من 65.000 متر مربع من المساحات الخضراء والشوارع الواسعة وبحيرة صناعية على مساحة 2000 متر مربع ولذلك إن كنت تبحث عن ملاذ صيفي للاسترخاء والراحة فتأكد ان فلل وشقق منتجعنا ستلبي جميع احتياجاتك.

وتابع: عند اكتمال منتجع (لؤلؤة_اليجا) سينعم ساكنيه بخدمات ووسائل راحة ذات مقاييس عالمية، مركز ترفيهي، ناد رياضي، حمام سباحة داخلي، مطعم ومقهى في الديوانية وسيتم توفير خدمات توصيل من المطار ووكالة سياحية ومركز تأجير السيارات وإدارة الأعمال.

وأكد الهذال أن المشروع الذي تقوم الشركة بتسويقه وتطويره وهي المالكة له «منتجع المنتزه - إليجا» وهو بمساحة إجمالية تقدر بـ 120 ألف متر مربع وهو يقع في منطقة إليجا إحدى مناطق وضواحي العاصمة سراييفو، لافتا إلى أنه يتميز موقع المشروع بقربه من الخدمات الرئيسية ومراكز التسوق ونبع البوسنة الشهير، وكذلك قربه من المطار، حيث يبعد عنه مسافة لا تزيد عن 4 كم.

وأشار إلى أن منتجع المنتزه يتميز أيضا بإطلالته الخلابة وباحتوائه على جميع الخدمات الأساسية مثل المسجد، سوبر ماركت، نظام أمني متكامل على مدار الساعة، ممشى داخلي، ناد صحي متكامل، ديوانيات ملاعب رياضية، خدمات صحية، مكتب خدمات سياحية.

وأضاف: تتنوع الوحدات السكنية بين فلل منفصلة وفلل مزدوجة وشقق ودبلوكسات بأحجام متباينة وبتصاميم متطورة تتناسب مع متطلبات السوق الكويتي والخليجي بصفة عامة وبتشطيبات عالية الجودة مما جعل الإقبال كبيرا على شراء وحداته، حيث تم تجاوز اكثر من 98% من المبيعات في فترة قياسية، وذلك بسبب تميز موقعه وخدماته وكذلك تميز أسعار الوحدات السكنية المباعة، الأمر الذي دفع الشركة إلى توسيع مساحة المشروع في المرحلة المقبلة، وذلك لكي يصل مجموع مساحة المشروع أكثر من 200 ألف متر مربع.

وأشار إلى أن الشركة تقدم لعملائها كل ما هو جديد ومميز وتطرح الشركة ولأول مرة بالمعرض مشروع مجمع نهر أوسيك السكني وهو عبارة عن مجمع راق يتكون من 28 شقة (عمارتين)، يقع على مساحة 4600م2 بإطلالة مباشرة لجميع الوحدات صف أول على نهر زيوانيا وموقع المشروع المتميز داخل منطقة أوسيك الراقية في إليجا حيث وجود كل الخدمات بالمنطقة.

وتابع: يتمتع المجمع بنظام أمن وحراسة على مدار الساعة مع وجود سور يحيط بكامل المجمع، بالإضافة للخدمات المتوافرة من منطقة ألعاب للأطفال وحديقة ومساحات خضراء ومواقف سيارات.