عينت شركة Ooredoo، عمر البسام رئيسا لقطاع الموارد البشرية والخدمات الإدارية في الشركة، ومن خلال منصبه الجديد، سيتولى البسام مهام إدارة وإشراف هذا القطاع وتطوير الأداء الوظيفي والتأكد من تنفيذ وتعزيز استراتيجية الشركة ورؤيتها على حد سواء على كل أقسام الشركة.

وأكد المدير العام والرئيس التنفيذي للشركة الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني في تصريح له إيمان الإدارة العليا للشركة بقدرة البسام على المساهمة في تنمية العنصر البشري في الشركة، وهو العامل الأساسي للنجاح في أي مؤسسة، كما أكد أن تعيين البسام في هذا المنصب ما هو إلا انعكاس لجدية الشركة في سياسة تكويت كوادرها في مختلف القطاعات، إضافة إلى اهتمام الشركة باستثمارها في طاقاتها بالداخل.

ويحمل البسام خبرة تتجاوز الثمانية عشر عاما في مجال الموارد البشرية وتطبيق الإستراتيجيات المتعلقة بهذا القطاع، وتخرج في جامعة بورتسمث في المملكة المتحدة، كما أنه حاصل على شهادات في برامج القيادة التنفيذية من جامعة لندن للعلوم الإدارية وجامعة هارفرد للعلوم الإدارية.



كما أنه حاصل على شهادات معتمدة في قطاع الموارد البشرية مثل شهادات SHL في الاختبار المهني للشخصيات وإدارة الموارد البشرية والاختبار الوظيفي.



وبدأ البسام مشواره في الشركة في مارس 2014 حين تم تعيينه في منصب مدير إدارة في قطاع الموارد البشرية، حيث ترأس أربع إدارات وهي إدارة التعيينات وإدارة التدريب والتطوير وإدارة حوكمة الموارد البشرية بالإضافة إلى إدارة الأداء الوظيفي.



علاوة على ذلك، ساهم البسام في العمل على مشاريع متعلقة بتغيير الثقافات المرتبطة بالموارد البشرية بشكل فعال.