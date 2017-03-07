الخريجون الأربعة تناوبوا على العمل في مختلف الإدارات بهدف اكتساب الخبرات

أشادت الاتحاد للطيران الهندسية بالتفوق الذي حققه أربعة مديرين تخرجوا في شركة «أليطاليا» والذين يستعدون حاليا للعودة إلى إيطاليا بعد أن أكملوا بنجاح تدريبات مكثفة أثناء العمل في أبوظبي على مدار عامين.

وقد تم اختيار كل من فابيو دي كازولا، وستيفانيا فولو، ودافيد بيناتي، وبرونو بريدارولي من بين أكثر من 4 آلاف مرشح لشغل الوظائف المرموقة في أليطاليا والتي تضمنت إرسالهم إلى أكبر مزود لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة للطائرات التجارية في منطقة الشرق الأوسط للتدريب أثناء العمل على مدار العامين الأولين من عملهم.



وخلال الفترة التي أكملوا فيها برنامج تطوير المديرين الخريجين بالاتحاد للطيران الهندسية، تناوب الخريجون الأربعة على العمل في مختلف الإدارات بهدف اكتساب الخبرات في كافة جوانب أعمال الصيانة والإصلاح والعمرة.

وتعليقا على ذلك، أفاد جيف ويلكنسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران الهندسية، بالقول: تحدونا الثقة بأن شريكتنا بالحصص أليطاليا ستحصد ثمار العمل الدؤوب والخبرات العملية الواسعة التي اكتسبها المديرون الخريجون الأربعة على أكثر الطائرات تطورا في العالم.



وخلال مدة السنتين التي قضاها هؤلاء المهندسون الشباب في مرافقنا المتطورة، استطاعوا اكتساب المهارات والمعارف المتعمقة التي سوف تجديهم نفعا طوال مسيرتهم المهنية.



وأضاف: نحن في الاتحاد للطيران الهندسية نستثمر الكثير في تنمية القدرات التقنية لمهندسينا والملتحقين ببرنامج المهندسين المتدربين.



ونواصل كذلك الاستثمار في البنية التحتية وفي التقنيات التي تحول مقرنا إلى مرفق عالمي المستوى على كل الأصعدة.