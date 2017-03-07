المشروع سيسهم في رفع مستوى جودة الخدمة وكفاءة الموظفين

أعلنت مجموعة «الخرافي العالمية»، إحدى الشركات الرائدة في تشغيل وتطوير المطاعم المتنوعة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي، عن تبنيها حلول تواصل متقدمة من شركة «أفايا»، في إطار سعيها إلى توفير تجربة مثالية للزبائن، وتعزيز إنتاجية الموظفين، ودعم نمو أعمال الشركة.

وقامت شركة الشرق الأوسط للاتصالات «ميتكو» إحدى الشركات الرائدة في مجال الحلول المتكاملة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الشرق الأوسط وأفريقيا، بالتعاون مع مجموعة «الخرافي العالمية» بتنفيذ مشروع متكامل للتحول الرقمي لقواعد الاتصال، حيث تولت شركة «ميتكو» القيام بأنشطة التوريد والتثبيت والفحص وخدمات الدعم.



وتساعد الحلول الجديدة مجموعة «الخرافي العالمية» على أتمتة واستباق وتسريع تفاعلات العملاء ما يسهم في تعزيز الجهود المعنية برفع مستوى رضا العملاء، إلى جانب رفع مستوى كل من جودة الخدمة وكفاءة الموظفين عبر الرصد الفوري لتعاملات خدمات العملاء.



ولدى الحلول الجديدة قدرات متقدمة أبرزها تقنيات تجميع معلومات العميل المرتبطة بطبيعة التواصل سواء في المواقف اللحظية أو المواقف السابقة والتي يتم اكتسابها من خلال التفاعلات القائمة بين موظف مركز الاتصال والعميل، وذلك من شأنه رفع مستوى جودة التفاعلات مع العملاء عبر تزويده بالمعلومات المتناسقة لطبيعة أهداف الاستفسارات والطلبات، ليتم تحقيق الاستخدام الأمثل لموظف مركز الاتصال.



ولمراقبة جودة الخدمات، تقدم الحلول الجديدة تقنيات الإشراف على الأداء من خلال توفير رؤية كاملة لكل التفاعلات التي تحدث مع موظف مركز الاتصال، بالإضافة إلى إمكانية تعقب والتقاط كل الملاحظات والاستفسارات التي يطرحها الزبائن.



وتعليقا على إنجاز المشروع الجديد، قال ماهر مجلي، مدير عمليات مركز الاتصال في مجموعة الخرافي العالمية: تحتاج المجموعة مع تنوع العلامات التجارية لديها والمواقع الجغرافية لفروعها، إلى حلول قادرة على التحكم بالاتصالات لضمان توفير تعامل سلس وإيجابي مع العملاء سواء في المطعم أو عبر مركز الاتصال.



وعبر التعاون الذي تحقق مع شركة ميتكو، استطعنا تحديد حاجات المجموعة ومن ثم العمل على تلبيتها.