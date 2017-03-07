أشاد اتحاد العقاريين بقرار وزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق والخاص بتحديد تعرفة الكهرباء والماء للقطاعات العقارية المتنوعة حسب القانون رقم 20 لسنة 2016.
وقال الأمين العام للاتحاد أحمد الدويهيس ان هذا القرار دليل واضح على التعاون المثمر بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي ممثلا في وزارة الكهرباء والماء وعلى رأسهم الوزير عصام المرزوق، ووكيل الوزارة م.محمد بوشهرى وجميع العاملين.
وأضاف الدويهيس: «لا شك بأن تحديد أسعار التعرفة كما جاء بالقرار سيؤثر بشكل إيجابي على القطاع العقاري الكويتي، ويساعد كذلك على إيصال رسالة بأهمية الاستهلاك والترشيد بالنسبة لملاك العقارات».
وبين كذلك أن الاتحاد قام مؤخرا بإرسال بعض المقترحات، والتي لاقت كل الاهتمام من الوزير وأثمر هذا التعاون إصدار اللائحة الجديدة لتعرفة الكهرباء والماء.