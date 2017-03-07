محمود عيسى
قالت مجلة ميد ان مشروع مصفاة الدقم في عمان المملوك لشركتي البترول الكويتية العالمية وشركة النفط العمانية، تلقى العروض الفنية المتعلقة بآخر حزمة فيها، والتي تتضمن بناء أكبر مجمع لتخزين النفط الخام في المنطقة.
وأضافت أن الحزمة الثالثة من المشروع والتي سيتم تنفيذها وفق نظام الهندسة والتوريد والبناء في هذا المشروع ستشتمل على إنشاء خطوط أنابيب ومرافق تخزين في منطقة راس مركز.
وكانت 5 مجموعات تأهلت للمشروع تشمل كلا من شركة روتاري انجنيرينغ من سنغافورة، وتكنيكاس رينوداس من اسبانيا بالتحالف مع شركة دايوو الكورية الجنوبية، ومجموعة كينتز الايرلندية الكندية، ومجموعة سايبيم الايطالية، واخيرا تحالف بتروفاك البريطانية مع شركة سامسونغ وسي اند تي الكوريتين الجنوبيتين.