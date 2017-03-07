الأذينة: إعداد مشاريع كبرى كالممر الإقليمي وإحياء فكرة مدينة الإنترنت وإنشاء مراكز البيانات





عبدالرحمن خالد

أعلن رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات م.سالم الأذينة عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «هواوي» العالمية، لتعزيز التعاون بين الجانبين في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الاستشارات اللازمة وصولا إلى «كويت ذكية»، تماشيا مع رؤية «الكويت 2035»، التي وضعها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد.

وقال م.الأذينة في الكلمة التي ألقاها اول من امس خلال الحفل الذي نظمته شركة «هواوي» في مركزها الرئيسي في برج الحمراء بمناسبة توقيع مذكرة التفاهم وإطلاق الشركة مركز الكويت للتدريب والابتكار بحضور ومشاركة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وسفير جمهورية الصين الشعبية وانغ دي ورئيس هواوي العالمية وعضو مجلس الإدارة شيانغ يي وكبار المديرين التنفيذيين في هواوي وعدد من الشخصيات العامة ووسائل الإعلام، ان المذكرة تهدف إلى تبادل المعرفة، والدعم التكنولوجي، لتوحيد الجهود لتطوير صناعة الاتصالات في البلاد.



وأشار إلى ان اختيار شركة «هواوي» جاء لسمعتها العالمية كشركة رائدة في مجال توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات وشريك رئيس على مدى السنوات العشر الماضية، حيث كانت تعمل على مختلف القطاعات العامة والخاصة بهدف تحسين مستوى الاتصالات في البلاد ما يساهم بالتوازي في تحقيق أهداف الهيئة الرامية إلى تطوير شبكات الاتصالات باعتبارها ركيزة أساسية في دعم خدمات المدن الذكية، وتطوير مختلف قطاعات الدولة كالصحة والتعليم والحكومة الإلكترونية وغيرها.



وأوضح ان الاتفاقية تأتي ضمن خطة الهيئة الرامية إلى تحسين الخدمات الهاتفية المتنوعة في جميع مناطق البلاد، وتطوير شبكة الإنترنت وفقا للمواصفات العالمية، ما يساهم في تحويل الكويت إلى مدينة ذكية تقدم أفضل الخدمات الذكية للمواطن، إضافة إلى فتح مجالات اقتصادية جديدة من شأنها تحقيق الرؤية الأميرية السامية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي.



وذكر ان الهيئة أخذت على عاتقها منذ التأسيس تعزيز الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات كمحرك للتنمية الاقتصادية لتحسين المؤشرات الخاصة باقتصاد الكويت، إضافة إلى إعداد مشاريع كبرى تساهم في تنويع الدخل الوطني مثل إنشاء «كويت هب» او الممر الإقليمي واحياء فكرة مدينة الانترنت وانشاء مراكز البيانات وذلك للحصول على المستوى الرابع لاحتضان المعلومات.



وأردف م.الاذينة ان الهيئة وضعت حالياً اللمسات الأخيرة على الخطة الرئيسية في مجالي الاتصالات ونظم المعلومات للدولة والتي تهدف إلى تحويل الكويت إلى «كويت ذكية»، من خلال الاعتماد على عدة ركائز أساسية أهمها تطوير البنية التحتية للاتصالات، وتعزيز دور الاتصالات ونظم المعلومات في الاقتصاد الوطني من خلال رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي.

وقال «إضافة إلى تطوير وتأهيل العمالة الوطنية في مجالي الاتصالات ونظم المعلومات عبر توقيع مجموعة من الاتفاقيات مع شركات معلومة عالمية لتأهيل الشباب للعمل في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وصولا إلى تحقيق هدفنا في توفير وظائف تخدم هذه القطاعات».

واشاد بإطلاق شركة «هواوي تكنولوجيز كويت» مركز الكويت للتدريب والابتكار، والذي يهدف إلى بناء المهارات المحلية، فضلا عن دعم المواهب والقدرات الشبابية في هذه القطاعات الحيوية.وعن سؤاله بخصوص تعزيز نسبة مساهمة قطاع الاتصالات في الدخل القومي، قال م.الاذينة «نحن بصدد عمل دراسة للسوق، حيث اننا في الوقت الحالي نساهم بـ 2.3% ونسعى في السنوات المقبلة لرفعها الى 3.5% ولكننا نطمح الى أن تكون بنسبة اعلى».من جانبه، جدد الرئيس التنفيذي في شركة «هواوي تكنولوجيزكويت» تريفور ليو التزام الشركة بالمساهمة في النمو الاقتصادي في الكويت، معربا عن حماس الشركة للإسهام في تعزيز قطاع الاتصالات المحلي والذي يبرز كقوة دافعة من حيث توفير فرص العمل والإبداع، الأمر الذي يتوافق مع رؤية الحكومة الهادفة لقيادة الابتكار وتطوير مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدى الشباب الكويتي، والتي تشكل العناصر الأساسية للنمو الاقتصادي الحديث.



واكد ان توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة يعكس التزام الشركة طويل الأمد بجعل الكويت متصلة ببعضها عن طريق أفضل المعايير بما يساهم في تحقيق طفرة تكنولوجية في السوق المحلي.



وحول إطلاق مركز الكويت للتدريب والابتكار، شدد ليو على أن المركز الجديد يشكل علامة فارقة في شراكتها طويلة الأمد مع الكويت، آملا أن تلهم الشركة المجتمعات المحلية، خصوصا الشباب الكويتي، للاستفادة من التقنيات الحديثة، وبناء مستقبل مشرق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.



وبين ان افتتاح مركز التدريب والابتكار، وتوقيع الاتفاقية مع CITRA جاء تماشيا مع توقيع اتفاقية بين «هواوي تكنولوجيز كويت» ووزارة الدولة لشؤون الشباب بهدف تعزيز مهارات الشباب الكويتي في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال توفير برامج مجانية تدريبية لمدة أسبوعين للكويتيين لبناء المهارات ونقل المعرفة والتطوير الوظيفي.



واكد التزام شركة «هواوي تكنولوجيز كويت» بتوفير الفرص للشباب الكويتي كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية باتجاه البلدان التي تعمل بها، ولإيمانها بلعب دور فاعل على مستوى دفع عجلة نمو قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بما يسهم في نهاية المطاف بتحقيق الاستراتيجية الوطنية للدول على صعيد إعداد الكوادر المحلية والتحول نحو الرقمنة، وبما يسهم كذلك في تحقيق رؤية «هواوي» المتمثلة ببناء عالم أكثر تواصلا.



وبين ان المركز الذي تبلغ مساحته 1000 متر مربع صمم ليكون بمنزلة حاضنة تكنولوجيا المعلومات ومركزا متعدد الوظائف، كما جهز لدعم أكثر من 2000 متدرب كويتي من موظفي القطاع العام والشركاء بالقطاع الخاص والعملاء والطلبة الكويتيين، والعاملين في شركة «هواوي تكنولوجيز كويت»، كما يساعد على توفير أفضل التطبيقات التقنية والحلول الصناعية المثلى، وتبادل المعرفة محليا وعالميا.



جولة في المركز

قام المشاركون بجولة داخل مركز التدريب والابتكار، اطلعوا خلالها على منتجات الشركة الرائدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تشمل حلول المدن الذكية، والمدن الآمنة والطاقة الذكية، فضلاً عن حلول تسريع التحول المصرفي الرقمي، وحلول الاتصالات عبر الشاشة الذكية.