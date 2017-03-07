مع استمرار صدور بيانات شركة الخدمات النفطية (بيكر هيوز) التي ترصد التغير في عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، يتبين أن أسعار الخام الحالية أعلى من 50 دولارا للبرميل تعزز نشاط الحفر في أميركا.

وعلى الرغم من تجاهل الأسعار لهذه البيانات وفي ظل ترقب تقارير جديدة ربما تدعم الاتجاه الصعودي للنفط، يظل التساؤل القائم والأكثر إلحاحا هو «هل تلاعبت أوپيك بالأسواق؟» بحسب تقرير لموقع «أويل برايس».



ويبدو الأمر - وفقا للموقع - سينمائيا بعض الشيء عند مطالعة صادرات «أوپيك» خلال يناير التي اعتبرت «أفضل ما يمكن الحصول عليه» ليتحول تركيز الأسواق في فبراير إلى «ما ينبغي الحصول عليه».

وجاء التغير في مشاعر التجار والمنتجين مدعوما بالوضع الحالي لصافي المراكز المالية طويلة الأجل والتي بلغت مستوى قياسيا، وكذلك مخزونات الخام الأميركية التي بلغت مستويات غير مسبوقة، إلى جانب تضخم المخزونات العائمة في سنغافورة.

وتشير بيانات «كليبر داتا» التي ترصد حركة السفن والشحن إلى أن مجموع صادرات «أوپيك» خلال فبراير كانت أعلى من المستوى المرجعي في أكتوبر.

ويعزى هذا الارتفاع جزئيا إلى نمو صادرات الأعضاء الذين تم استثناؤهم (ليبيا ونيجيريا)، لكن هذا وحده لا يفسر ارتفاع الصادرات، فالشحنات القطرية والفنزويلية كانت أعلى من شحنات أكتوبر وديسمبر.



وكما كان متوقعا منذ البداية ستكون السعودية والكويت والإمارات مثالا يحتذى به في الامتثال لاتفاق خفض الإنتاج ويبدو أن هذا ما يحدث بالفعل، رغم أن انخفاض شحناتهم لا يعني بالضرورة تحقيق الالتزام الكامل.



وقالت صحيفة «وول ستريت جورنال» إن الدول غير الأعضاء في «أوپيك» غير قادرة على الوفاء بتعهداتها تجاه خفض الإنتاج، رغم أن بيانات «كليبر داتا» تشير إلى انخفاض صادرات روسيا النفطية. وارتفعت شحنات كازاخستان من الخام خلال فبراير أعلى من مليون برميل يوميا، تزامنا مع ارتفاع إنتاج حقل «كاشاغان» إلى 160 ألف برميل/ يوميا، بينما بلغت صادرات أذربيجان أعلى مستوياتها في 11 شهرا.

وخفضت المكسيك نصف الحصة المتفق عليها في الخطة التي وقعتها مع «أوپيك»، حيث من المفترض أن تخفض 100 ألف برميل يوميا من إنتاجها.

في الوقت ذاته، حققت سلطنة عمان امتثالا كاملا للاتفاق، حيث خفضت كامل الحصة المخصصة لها والبالغة 45 ألف برميل يوميا. وفي شكل إجمالي انخفضت شحنات النفط المنقولة بحرا من البلدان غير الأعضاء في «أوپيك» بمقدار 200 ألف برميل يوميا، مقارنة بمستويات شهر أكتوبر.

من ناحية أخرى، أصبح الحصول على طاقة الرياح البحرية أرخص خاصة عند مقارنتها بنظيرتها البرية، ورغم أن الإدارة الأميركية غير متحمسة لهذا النمط، إلا أنه قد يسهم في توفير الوظائف والاكتفاء ذاتيا من الطاقة.